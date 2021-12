Blink holdt plassen: Her bryter gjerdet sammen under de elleville jubelscenene

Stjørdals-Blink spiller 1. divisjon også i 2022, etter å ha knust Hødd på hjemmebane.

Publikum faller til bakken under jubelscenene etter scoringen til Robin Bjørnholm-Jatta allerede etter fire minutter av kampen.

Nå nettopp

Stjørdals-Blink - Hødd 3–0 (5–3 sammenlagt)

Stjørdals-Blink måtte vinne i den siste kvalifiseringskampen for å bli i 1. divisjon, og gjorde det med glans. 3–0 etter to scoringer fra Mats Lillebo sikret nok et år på landets nest øverste divisjon for stjørdalingene.