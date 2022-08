På vei tilbake etter skademarerittet: – Jeg kunne ikke holde på sånn

I lang tid kunne ikke Noah Holm spille en fotballkamp uten å kjenne smerter. Denne uka er han tilbake på treningsfeltet - etter en nødvendig pause.

Noah Holm ser fram til endelig å kunne være tilbake på trening sammen med lagkameratene, etter to tøffe måneder på styrkerommet.

15 minutter siden

Det satte seg i hodet på Noah Holm.

På trening kunne han velge å dra av en ekstra mann i stedet for å gå for avslutning. Frykten for smertene som ville komme med et eventuelt skudd tok overhånd.