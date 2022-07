Hauger uten poeng i syv av de åtte siste løpene: – Han er sjanseløs

Dennis Hauger (19) kom på sisteplass i søndagens Formel 2-løp i Ungarn og står uten poeng i syv av de åtte siste løpene.

BETENKT: Dennis Hauger og Prema-teamet har ikke fått det til å gli de siste løpshelgene i Formel 2.

31. juli 2022 12:37 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Han er sjanseløs, utbryter Viaplay-kommentator Henning Isdal på direkten.

– Vi skjønner ikke hva som skjer, sier hans kollega Atle Gulbrandsen.

Etter triumfen i Baku i begynnelsen av juni har Formel 2-livet vært en skuffelse for Dennis Hauger.

Riktignok ble det - etter mye om og men - 4. plass i hovedracet på Spielberg, men ellers har løpene i England, Østerrike, Frankrike og Ungarn endt uten poeng.

Søndag kom han altså på sisteplass av dem som fullførte løpet - uten å ha vært involvert i noe dramatikk underveis. Derimot slet han voldsomt med at dekkene hans ble slitt.

– Det er tungt nå, men jeg kan ikke sette meg ned. Jeg må bare kjempe på. Det må snu før eller senere, sa Hauger etter lørdagens sprintløp på Hungaroring.

Der endte det med krasj og takk for seg på den første runden:

Søndag startet Hauger på mediumdekk. Han kom «uskadet» fra starten, og den store spenningen var om og når regnværet ville nå banen. Men regnet kom aldri - dessverre for nordmannen.

– Her er det noe med oppsettet på bilen eller kjørestilen til Dennis som ikke er bra. Han sliter, utbryter Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen når Hauger sliter med dårlige dekk og blir forbikjørt av flere biler.

– Han får ikke bilen til å styre - han må hele tiden korrigere, sier Viaplay-kollega Henning Isdal.

Hauger kom inn til dekkbytte etter 20 av 37 runder. Teamet håpet altså på at det skulle bli regn slik at han kunne bytte rett til regndekk. Men i stedet måtte han få på softdekkene.

Dermed ble han liggende som en av de siste bilene i feltet og måtte inn til nytt dekkbytte før mål.

– Hva er det Prema-teamet har drevet med her, spør Henning Isdal på sendingen. Også Haugers teamkollega Jehan Daruvala slet og ble bare nummer 11.

På Viaplay-sendingen kritiserte Atle Gulbrandsen og Henning Isdal at Formel 2-løpene etter dagens regler blir «dekkspareløp».

– Handler dette om å kjøre fort med bil eller spare dekk, spør Isdal.

– Det blir litt parodisk.

Dennis Hauger i aksjon på Hungaroring lørdag.

Franske Théo Pourchaire vant søndagens løp i Ungarn foran Enzo Fittipaldi. Ayumu Iwasa, som i likhet med Hauger er en del av Red Bull-akademiet, ble nummer tre.

Etter 8. plass i fredagens kvalifisering hadde Dennis Hauger tredje beste startspor lørdag kveld og åttende beste startspor i søndagens hovedløp.

Hauger vant i fjor Formel 3-løpet på denne banen - noe som bidro til at han også vant mesterskapet. I Formel 2 så det for to måneder siden veldig lyst ut: