Fikk dødstrusler etter Abu Dhabi-avgjørelse

Den tidligere løpslederen Michael Masi (44) fikk gjennomgå for Abu Dhabi-løpet som sikret Verstappen verdensmesterskapet i fjor.

TUNG TID: Det ble krevende for Michael Masi etter løpet i Abu Dhabi i 2021.

22 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Michael Masi havnet midt i begivenhetenes sentrum under det avgjørende VM-løpet i Abu Dhabi i fjor, hvor Max Verstappen på den siste runden kjørte forbi Lewis Hamilton og sikret seg tittelen.

Masi mistet løpslederjobben, og en gransking fant at han hadde begått en «menneskelig feil», skriver Reuters.

– Det var noen mørke dager. Jeg følte meg som den mest forhatte mannen i verden. Jeg fikk dødstrusler, folk sa de skulle gå etter meg og familien min, sier Masi til News Corp søndag, ifølge Reuters.

Hamilton og Verstappen hadde like mange poeng før det skjebnesvangre løpet og Hamilton så ut til å ha full kontroll på VM-tittelen.

Så krasjet Nicholas Latifi da det gjensto fem runder. Sikkerhetsbilen kom ut og Verstappen benyttet sjansen til å skifte til nye dekk.

Da løpet startet opp med én runde igjen, utnyttet Verstappen de nye dekkene og kjørte enkelt forbi Hamilton.

Bilene som lå mellom de to (men som var én runde bak), ble like før løpet startet opp igjen beordret til å kjøre forbi sikkerhetsbilen etter at de først hadde fått motsatt beskjed.

Les også Verstappen slo Hamilton i utrolig drama - tok sitt første VM-gull

Masi forlot Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) i mars, og har fått gjennomgå i sosiale medier.

– Meldingene jeg fikk på Facebook var sjokkerende. Rasistiske, grusomme utsagn, de kalte meg alle skjellsord i boka, forteller han.

– Og det bare fortsatte. Ikke bare på Facebook, men på LinkedIn også - som skal være en profesjonell plattform. Jeg fikk den samme type behandling der, sier Masi til News Corp.

Formel 1-fører Sebastian Vettel annonserte nylig at han legger opp:

44-åringen er opprinnelig fra Australia og er nå tilbake i hjemlandet. Til News Corp sier han at han ikke har oppsøkt profesjonell hjelp i kjølvannet av Abu Dhabi-racet.

– Jeg ville ikke snakke med noen. Ikke engang venner og familie. Jeg snakket litt med de aller nærmeste, men ikke mye, forteller han.

– Det var en fysisk påkjenning, men det var verre psykisk. Jeg ville bare være i en boble, og ville ikke snakke med dem. Jeg ville bare være alene, noe som var utfordrende. Hele opplevelsen har gjort meg sterkere, sier han.

Les også Sensasjon i Ungarn: George Russell får beste startspor

Søndag er det duket for 70 runder i Ungarn Grand Prix.

Mercedez’ George Russell og Ferraris Carlos Sainz og Charles Leclerc sikret seg startplassene under gårsdagens kvalifisering.

På spørsmål om Mercedes nå er tilbake, svarte Russell:

– Vi må finne ut hva som fungerte i dag!

– Vi trodde at Mercedes kom til å slite her, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten og fastslo at det er «en av sesongens største overraskelser».

– Det har noe med temperaturen både på banen og i luften å gjøre, tror hans kollega Henning Isdal.

Du kan følge løpet på VG Lives Formel 1-side.