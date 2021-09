– Det er noe vi ikke får vite

Trønderprofilene syns det er trist og kjedelig at den betente hoppkonflikten ikke er blitt løst internt.

Roar Ljøkelsøy er overrasket over at hoppkonflikten fortsatt ikke er løst: – Det er kjedelig for norsk hoppsport.

STJØRDAL: – Sola skinner i Trondheim, Rolf Åge.

Håvard Lie åpner bildøra og gliser. Trønderhopp-sjefen tusler ned til skihytta i Bjørkbakken i Stjørdal. Der står ildsjel og tidligere skihopper Rolf Åge Berg og forteller om de utallige dugnadstimene som er lagt ned i trønderhoppernes midlertidige hjemmearena i Bang i Stjørdal.

Lie nikker anerkjennende og bruker store ord om arbeidet som er lagt ned for å restaurere Bjørkbakken.

– Det er jævlig viktig for oss, sier Trønderhopp-lederen, som sammen med resten av teamet sitt venter på at VM-anlegget i Granåsen skal stå ferdig.

– Hører ikke hjemme

Men selv om det brukes superlativer og latteren sitter løst, er det grått og tungt regnvær over Trøndelag denne dagen.

– Kaffe?

Berg finner frem pappkopper og skjenker i sterk sort kaffe inne i skihytta.

– Den saken der er nært oss, samtidig som den ikke påvirker oss så enormt, sier Lie.

Som trønderværet, så er det også grått og tungt i norsk hoppsport for tiden.

Det var grått vær i Bjørkbakken på tirsdagens trening. Under Granåsen-utbyggingen blir hoppbakken i Stjørdal trønderhoppernes midlertidige hjemmearena.

Selv om flere hoppmiljø merker en oppsving, overskygges det hele av en konflikt mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

– Det må være lov å si at det er veldig trist at dette kommer frem i media. Jeg syns ikke noe om det i det hele tatt. Den hører ikke hjemme i spaltene. En slik sak skal løses og ryddes opp i internt, fortsetter Lie.

– Men jeg kjenner ikke saken så godt da.

Det henger en mørk sky over både Trøndelag og norsk hoppsport for tiden: – Hvis det blir ødeleggende for landslagene og forbundet på sikt, vil også vi bli skadelidende, sier Ljøkelsøy.

Kort fortalt ønsker ikke skiforbundet å forlenge Bråthens kontrakt som sportssjef. Det har skapt sterke reaksjoner og en betent konflikt mellom partene.

Lie omtaler Bråthen som en profil med stort engasjement:

– Sammen med mange andre viser han masse engasjement. Han har blant annet stått i bresjen for jentehopp og gjort en kjempejobb for dem. Han, sammen med andre, er med på å utfordre det etablerte.

Les mer om detaljene i Bråthen-saken i faktaboksen.

Håvard Lie sier han får mange spørsmål om den pågående konflikten: – Jeg blir selv overrasket hver dag over de nye opplysningene som kommer frem.

Fakta Dette er Bråthen-konflikten 17. august: TV 2 skriver at Alexander Stöckl har levert et oppsiktsvekkende brev til skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg der han selv, andre ansatte i hoppavdelingen og utøvernes representanter ba om at Clas Brede Bråthens avtale forlenges. Skiforbundet sier nei. 18. august: NRK skriver at Stöckl har vært i samtaler med hoppkomiteen og at han håper på en forklaring. 19. august: VG skriver at Bråthen får advokathjelp i saken. 20: august: VG skriver at Bråthen vurderer søksmål mot Skiforbundet. 21. august: Hoppkomiteen uttaler seg om saken i en pressemelding: – Det handler om samarbeidsform. 23. august: Stöckl varsler nye møter med hoppkomiteen og sier at han ikke har tatt stilling til egen fremtid, melder NTB. 24. august: VG publiserer et brev, der Bråthen i desember i fjor ble truet med at han kunne miste jobben i skiforbundet. I brevet kommer det frem at forbundet var misfornøyd med at Bråthen ga inntrykk av at manglende likestillingsfokus i forbundet var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer. Samme dag hevder hoppkomiteens leder Alf Tore Haug at Bråthen forsøkte å kuppe egen ansettelse i juni. Han sier kontrakten fra i sommer kun var et utkast. Det skriver NRK. 26. august: Styret i skiforbundet støtter generalsekretær Bretten Berg og hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge avtalen med Bråthen i en pressemelding. «Sportssjefen kommunikasjonsform og atferd er uakseptabel», melder forbundet. Samme dag kommer det frem at Bråthen opprettholder kravet om fast ansettelse etter skistyrets kraftige kritikk mot ham. 2. september: Etter en god del møtevirksomhet, skriver VG at dialogen mellom Bråthen og skiforbundet på advokatnivå ga ingen løsning på hoppkonflikten. Forhandlingen har brutt sammen. Hoppsjefen takket nei til å gå inn i ny stilling. 3. september: Fristen for å besvare søksmålsvarselet til Bråthen gikk ut. Skiforbundet mener fortsatt at Bråthen ikke har krav på ny kontrakt. Samme dag skriver sponsorene til hopplandslaget i en felles uttalelse at de vurderer å ikke fornye kontrakter ut over kommende sesong. Skiforbundet reagerer kraftig på at sponsorenes uttalelse. 6. september: Konflikten mellom skiforbundet og Bråthen er fortsatt fastlåst. Hoppsjefens advokat forbereder en stevning til tingretten, melder NTB. Samme dag ber styret i Norges Skiforbund hoppsportens sponsorer om å tenke seg om og la være å blande seg inn i tvisten. 7. september: Albert Hæhre, som er styreleder i driftsselskapet bak Vikersund-anlegget, mener generalsekretær Bretten Berg bør gå av som følge av Bråthen-saken, skriver VG. Samme dag skriver NRK at Bråthens fagforening Handel og Kontor truer Norges Skiforbundet med søksmål, dersom de ikke oppnår enighet rundt stillingen til sportssjefen. Ishockeypresident Tage Pettersen oppfatter sponsorenes innblanding i konflikten som en diktering, melder NTB. Kilder: NTB, VG, TV 2 og NRK Vis mer

Overrasket

Selv var Lie med og konkurrerte under VM i Trondheim i 1997. Nå jobber han for fullt med å utvikle nye VM-hoppere til 2025 – når mesterskapet kommer tilbake til Granåsen igjen.

– Det er mye positivt som skjer i hoppsporten, men jeg sliter med å se at dette fører med seg noe bra. Vi ser et stort engasjement, men det er jeg ikke overrasket over. Folk bryr seg om hopp, sier han.

– Er du overrasket over det som har kommet frem?

– Ja. Men jeg vet ikke om alt som står på trykk stemmer og jeg kjenner ikke til hele saken.

Ildsjel Rolf Åge Berg og Trønderhopp-sjef Håvard Lie skulle gjerne ha sett at hoppkonflikten ble løst internt.

Fakta Clas Brede Bråthen Født 28. november i 1968 (52 år)

Tidligere norsk landslagshopper

Beste plassering i verdenscupen: 3.-plass i Sapporo (1988/89)

NM: Gull normal bakke 1994, lag 1996.

På det norske VM-laget som tok sølv i Lahti i 1989 sammen med Magne Johansen, Ole Gunnar Fidjestøl og Jon Inge Kjørum.

La opp i 1996. Senere vært trener for barn og aktiv i Buskerudhopp. Inn i hoppkomiteen i 2001.

Tok over som sportssjef hopp i Norges Skiforbund i 2004 etter Jan-Erik Aalbu.

Norske hoppere har tatt 87 verdenscupseirer for kvinner og menn i perioden med Bråthen som hoppsjef.

Norske hoppgull under Bråthens ledelse: OL: 2006 og 2018 (to). VM: 2013, 2015 (to), 2019 og 2021, skiflygings-VM: 2006 (to), 2016, 2018 (to) og 2021.

Aktuell: Er på utgående kontrakt som hoppsjef, og ledelsen i Norges Skiforbund ønsker ikke å forlenge den. Avtalen varer ut april 2022. Kilde: NTB Vis mer

– En betent sak

Lie sier han får mange spørsmål om den betente konflikten:

– Det er mange som lurer. Jeg blir selv overrasket hver dag over de nye opplysningene som kommer frem.

– Tror du dette kan skade sporten?

– Nei, jeg velger å tro at vi er såpass sterke at vi kommer oss gjennom denne bøygen også.

– Hva håper du skjer nå?

– Dette er en betent sak, så det er ikke bare å knipse så ordner deg seg. Jeg håper de finner en bra løsning og at det roer seg ned.

Ildsjel Berg sitter stille på motsatt ende av kaffebordet i hytta.

– Det hadde vært enklere å ordnet opp i dette internt, kommer det fra hoppveteranen.

Andreas Stjernen, Håvard Lie og Roar Ljøkelsøy sier hoppbråket ikke påvirker dem i hverdagen.

– Kjedelig

Trønderhopp-trener og tidligere skiflygingsverdensmester Roar Ljøkelsøy kommer inn døra. Dagens første økt med fremtidens trønderhoppere er unnagjort.

– Er du overrasket over den pågående konflikten?

– Litt. Jeg visste ikke noe om det. Det er kjedelig for norsk hoppsport. Jeg er mest overrasket over at det har tatt så lang tid og at det er en strid som pågår i media.

Ljøkelsøy sier han heller ikke vet noe om årsaken til den betente konflikten.

– Det er noe som er kluss mellom Bråthen og skiforbundet. Det er noe vi ikke får vite, sier han.

– Hvordan vil du beskrive Bråthen som sportssjef?

– Han har et engasjement for alle under seg.

– Blir dere påvirket?

– Ingenting ennå.

– Hva håper du skjer nå?

– Jeg håper de finner en løsning så fort som mulig.

– Hoppsporten får enorm oppmerksomhet nå. Hva tenker du om det?

– Ja, men det er om helt feil sak. Det er kjedelig.

En etter en kommer de unge hopptalentene smilende inn i hytta. Lite tyder på at de lar seg påvirke av den hoppbråket ennå.

– Men hvis det blir ødeleggende for landslagene og forbundet på sikt, vil også vi bli skadelidende, sier Ljøkelsøy.

Andreas Stjernen slår på datamaskinen og illustrerer noen tekniske detaljer til et par av de unge hopperne i hytta. Selv om det blåser på toppene, går det meste som normalt hos trønderhopperne.