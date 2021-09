Agenten: Sagosen diskuterer ny kontrakt med Kiel

Sander Sagosen har kontrakt med THW Kiel frem til 2023. Det er ingen selvfølge at han vender hjem til Kolstad om to år. Sagosens agent opplyser at han allerede diskuterer forlengelse med sin tyske klubb.

STOR SUKSESS: Sander Sagosen (t.h.) var i fokus da Kiel vant Champions League i desember 2020.

Kiel fikk full uttelling i hans første sesong i Tyskland. Klubben vant både Champions League-tittel og Bundesliga-gull med Sagosen i en svært sentral rolle.

– Hver eneste klubb i verden ønsker Sander Sagosen. Men om du ønsker noe, så betyr det ikke at du får det. Kolstad ønsker ham. Det ville vært veldig rart om de ikke ønsket ham hjem, sier Arnar Freyr Theodórsson til VG.

Den islandske agenten har avtale med nesten halvparten av det norske landslaget – inkludert Kolstad-aktuelle Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud. Også de aktuelle islendingene Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjónsson er knyttet Theodórsson.

– Jeg antar at Sander bestemmer fremtiden mellom januar og juni neste år. Det kan bli tidligere om Kiel gir oss det tilbudet vi vil ha. Da kan det bli i morgen, sier Theodórsson om diskusjonene med klubben som har vunnet den tyske serien 21 ganger. Kiel står notert med fire Champions League-titler.

– Vi jobber med å finne ut hvordan både Kiel og Sander kan bli fornøyde med en ny kontrakt. Det handler om mange ting. Han kan ikke klage på lønnen i Kiel, men han kunne tjent mer penger i andre klubber.

Den islandske agenten bekrefter at han har snakket med Kolstad om både Magnus Gullerud og den islandske playmakeren Janus Dadi Smarason – nevø av håndballjentenes sjef Thorir Hergeirsson.

– Det er en mulighet for dem begge. Men det kommer an på hvordan prosjektet blir og hvilke andre spillere som kan komme til klubben. Ingen av dem er villig til å dra til Norge med mindre dette er prosjekt hvor klubben kan kjempe om å vinne Champions League, sier Theodórsson.

Både Gulleruds kontrakt med Magdeburg og Smarasons i Göppingen går ut etter denne sesongen. De vil ikke ifølge agenten ikke vente lenge før de bestemmer neste sesong.

– Kolstad har vært i kontakt med meg for å opprette kontakt med mine spillere. Hvis de lykkes med dette prosjektet så ønsker de seg spillere av dette kalibret. Men akkurat nå er det bare samtaler. Ingen ting er konkret, sier han og er tydelig på at han foreløpig betrakter Kolstads fremtidsplaner mer som en drøm enn en realitet.

Theodórsson har også tidligere Elverum-spiller Sigvaldi Gudjónsson på klientlisten. Hans kontrakt går ut til sommeren. Landslagskeeper Torbjørn Bergerud er også ledig på markedet. Kontrakten med danske GOG varer til sommeren. Arnar Freyr Theodórsson er ikke Bergeruds agent. TV 2 har også koblet Kent Robin Tønnesen, Magnus Fredriksen, Jonathan Carlsbogård og Sebastian Barthold til Kolstad og spekulerer i at trøndernes nye budsjett skal være på 50 til 80 millioner kroner.

ØNSKET I KOLSTAD: Magnus Abelvik Rød (til venstre) og Magnus Gullerud er ønsket i Kolstads storsatsing. Her mot Frankrikes Luc Abalo i OL.

Magnus Abelvik Rød har som Sagosen kontrakt til 2023. Han er nok en gang skadet. Kneet fikk seg en smell i Flensburgs sesongoppkjøring og det er usikkert når Oslo-gutten kommer tilbake på banen.

Skadene har forfulgt den 204 cm høye bakspilleren de siste sesongen.

– Han har en veldig fysisk spillestil. Det er tøft når du ofte er alene i posisjonen som høyreback. Magnus gir alt i kampene og har en viktig rolle i både angrep og forsvar. Det tar på kroppen. Han ville ikke vært så mye skadet om han hadde fått mer avlastning, mener agenten som etter eget utsagn både står i kontakt med Flensburg og klubber i andre land enn Tyskland.

– Jeg har kontrakt med Flensburg til 2023. Når det blir bestemt noe videre så vil det bli kommunisert ut, sier Abelvik Rød til VG.

Gjennom moren har han røtter i Trøndelag. Men Kolstad-interessen vil 24-åringen ikke snakke om.

– Jeg kan ikke si noe om det, svarer landslagsspilleren.