For tre år siden kåret vi dem til Norges største vinteridrettstalenter. Hvor er de nå?

I 2018 valgte Aftenposten å trekke frem noen av Norges mest lovende utøvere. Noen har allerede markert seg kraftig.

Helene Marie Fossesholm var Norges ankerkvinne på stafetten under årets ski-VM i Oberstdorf.

Denne høsten kan du lese Aftenpostens kåringer av noen av Norges største vintersportstalenter. Den første topp-ti-listen kommer allerede onsdag. Da kan du bli kjent med Norges mest talentfulle langrennsløpere. Deretter publiseres én kåring hver uke.

Vi gjorde den samme øvelsen for tre år siden, med god hjelp fra en rekke fagpersoner. Som mange av de påpekte, er det langt ifra noen garanti for at en knallgod 18-åring når toppen.