Her hinker RBKs toppscorer hjem: – Det kjennes ikke bra

En smell like før full tid kan holde Stefano Vecchia borte fra neste seriekamp.

HINKER: Stefano Vecchia kunne ikke trå på venstrebeinet da han forlot Levanger.

22. juni 2022 21:31 Sist oppdatert 8 minutter siden

Levanger − Rosenborg 1 – 2 (e.e.o.): Det var nærmest et lettelsens sukk Rosenborg-benken trakk etter at dommeren blåste av kampen på TOBB arena onsdag kveld. Med et nødskrik tok de seg videre etter å ha fått kamp helt inn til døra av 2. divisjonslaget Levanger.

Men et solid skår i seiersgleden skjedde etter 85 minutter. Rosenborgs toppscorer denne sesongen, Stefano Vecchia, ble liggende nede etter en duell.