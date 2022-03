Tårevåt Smedås tok NM-bronse for sin avdøde far – fikk råd av Kollen-helten

Dalsbygda-løperen Magni Smedås hadde faren sin med seg i tankene hele veien på tirsdagens tremil. Etter å ha sikret NM-bronse i Harstad lot hun tårene strømme.

Therese Johaug (t.v.) og Magni Smedås etter målgang til henholdsvis første og tredje plass på 30 km fri teknikk for kvinner under NM på ski i Harstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Stian Grythaugen og Lars Eide

29. mars 2022 11:44 Sist oppdatert 12 minutter siden

En rørt Magni Smedås etter målgang som holdt til bronsemedalje. Foto: Terje Pedersen / NTB

Løpet var sesongens store mål for Smedås. Hun var i mål fire sekunder bak sølvvinner Margrethe Bergane og snaut fire minutter bak lagvenninne Therese Johaug, som var suveren.

– Det betyr kjempemye. Jeg har kjent på det hele siste uken at jeg har grugledet meg litt. Det er nøyaktig seks måneder siden ulykken til pappa. Det er veldig mye følelser, sa Smedås til NTB.

Bronsevinneren mistet sin far Inge Morten Smedås i en bilulykke 29. september.

– I går kveld klokken 23 var jeg litt rådvill og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre for å klare å kanalisere følelsene. Jeg føler ikke jeg har fått det så bra til i vinter, for jeg har blitt mer lei meg av å tenke på det.

– Bra støtte

Da kontaktet hun Martin Løwstrøm Nyenget, som vant femmila i Holmenkollen kun to uker etter at han mistet sin far.

– Jeg fikk noen skikkelig gode tips og veldig bra støtte. Jeg gjorde meg ferdig med griningen i bilen på vei opp hit. Da jeg kom ut bilen, tenkte jeg å ha det gøy.

Det så ut som hun hadde det moro, for det gikk unna i sporet, og på den siste runden tok hun nesten igjen Berganes forsprang på et snaut minutt. I mål var Smedås bare fire sekunder unna sølvet.

– Jeg gikk det jeg hadde og kunne ikke gått noe fortere den siste kilometeren. Jeg hadde så mye kramper. Jeg klarer nesten ikke å gå på venstrefoten min nå, for jeg er helt ødelagt i leggen, forklarte hun.

Hylles

Den suverene NM-vinneren Johaug er full av beundring for sin sambygding.

– Det er utrolig stort av Magni å klare den tredjeplassen her. Ingen andre jeg unner det mer. Jeg vet hva hun har stått i og hvor trist og fæl den situasjonen har vært, sa Johaug til NTB.

Smedås ble omfavnet av Johaug i målområdet etter at bronsen var sikret.

Trener Marthe Kristoffersen er imponert over kreftene til Smedås mot slutten av tremila.

– Hun har vært gjennom en tøff høst og et helt år som har vært preget av mye vondt. Jeg er imponert. Det hun gjør på sisterunden, er ganske vilt, forklarte Kristoffersen til NTB.

– Det har vært mange tårer. Det er så fortjent at hun får noen positive opplevelser. Jeg blir så stolt av henne, for hun jobber beinhardt.

– Fortjent

Inge Morten Smedås var journalist i Arbeidets Rett og kjent for mange i langrennsmiljøet. Det siste halvåret har vært tungt for datteren.

– Det har vært veldig vondt. Mye opp og ned. Sorgen er fortsatt uforutsigbar. Den kommer når den kommer. Alle andre lever sine liv, og så går jeg fortsatt rundt og kjenner på det. Jeg drømmer veldig mye om pappa, så det er veldig vondt å våkne opp og innse at han ikke er her, fortalte hun åpenhjertig.

– Det har vært en karusell, og det blir det sikkert de neste seks månedene òg. Det var fantastisk deilig å få en sånn type avslutning på sesongen. Det synes jeg at jeg har fortjent.