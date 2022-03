Koteng om nei til fusjon: - Kritisk for RBK på lengre sikt

Ivar Koteng medgir at klubben ikke har informert godt nok i «fusjon-saken». Nå forklarer han hvorfor RBK-herrene ønsker sammenslåing – og svarer på bankens klare oppfordring.

Møter medlemmene: Ivar Koteng, torsdag kveld.

I dag 17:00

Torsdag møtes medlemmene for å diskutere fusjon-saken. 27. april tas avgjørelsen under årsmøtet.

- Vi skal belyse argumentene i saken. Og få diskutert hvorfor man er for en fusjon eller for hvorfor man er mot. Så håper vi det gir medlemmene et bedre grunnlag før årsmøtet.