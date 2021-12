Corona-rammede Lillehammer har flere uvaksinerte: - Medisinske årsaker

Lillehammer ishockeyklubbs daglige leder Atle Svensrud røper at mjøsderbykampene mot Storhamar i romjulen trolig må droppes på grunn av påvist covid-19-smitte hos 12 av spillerne på OL-byens eliteserielag.

2019-UTGAVEN: Lillehammer jubler etter å ha slått erkerival Storhamar 3-2 i 2019.

Nå nettopp

– Det er for kort tid. Vi får ikke folk (spillerne) i trening, og de vil tidligst være ute av isolasjon og karantene 26. desember, sier Lillehammer IKs daglige leder onsdag formiddag.

Smittetidspunktet skal ha vært lørdag. Symptomene er ifølge klubbens daglige leder stort sett «moderate forkjølelsessymptomer». Han sier at antall smittede kan bli høyere, etter at de som har testet negativt skal re-testes i dag.

Et antall Lillehammer-spillere er ikke vaksinert mot covid-19. Atle Svensrud vil ikke oppgi antallet. På spørsmål om det er av medisinske årsaker eller fordi de ikke vil la seg vaksinere, svarer han at det er av medisinske årsaker.

LILLEHAMMER-LEDER: Atle Svensrud er daglig leder i Lillehammer ishockeyklubb

Kampene mot erkerival Storhamar i Fjordkraft-ligaen skal i henhold til den opprinnelige serieplanen spilles 28.12 i Lillehammer og to dager senere i CC Amfi på Hamar. Atle Svensrud opplyser at han straks vil informere Norges ishockeyforbund om at det ikke vil la seg gjøre.

– Det medfører helt sikkert riktighet. Lillehammer følger retningslinjene som gjelder. Det er kjedelig at det skjer. Alle vil jo helst spille mest mulig, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund.

Neste kamp for Lillehammer IK blir dermed 6. januar, borte mot Grüner i Oslo - 26 dager etter Lillehammers siste eliteserieoppgjør, borte mot Manglerud Star (5–2).

Storhamars neste blir på bortebane mot serieleder Stavanger Oilers 6. januar, over en måned etter forrige kamp, 3–6-tapet for Stjernen i Fredrikstad 4. desember.

REDUSERT: Hamar-klubben Storhamar (gule drakter) spilte siste seriekamp 4. desember og må vente til 6. januar før de får spilt sin neste - fordi Mjøsa-rival Lillehammer (rød drakt) er rammet av covid-19-smitte. Bildet er fra «klassikeren» i Håkons Hall for fire år siden, foran 10.000 tilskuere.

– Vi kjenner ikke opphavet til smitten. Vi var forberedt på at det kunne skje, men den er vanskelig å stoppe når den først er kommet inn i garderoben, sier Svensrud.

Lillehammer IK slapp i motsetning til de andre klubbene unna coronasmitten ved forrige utbrudd i ishockeyens toppserie, for et snaut år siden. Svensrud sier at «alle» avla negativ hurtigtest sist torsdag. Mandag ble de første smittetilfellene registrert. 12 av spillerne og to personer i støtteapparatet har nå fått påvist smitte.

Storhamar har også hatt det stritt i førjulstiden:

Ottar Eide i Norges ishockeyforbund forteller at han i møter med ledere i Fjordkraft-ligaklubbene har fått opplyst at «de fleste» er vaksinerte, og at uvaksinerte «ikke er et problem».

– Det er individuelt og personlig. Vaksine er ikke utslagsgivende for deltagelse. Bortsett fra i forbindelse med reise til utlandet. Da må de som ikke er vaksinert avlegge en test, sier generalsekretæren - som tilføyer at vaksinerte også kan bli smittet og syke.

Eliteserielagene skal i utgangspunktet avvikle to fulle serierunder i romjulen, vel å merke med strenge publikumsrestriksjoner. Kun 50 tilskuere får slippe inn i arenaene, selv i de største med kapasitet opp mot 5000 tilskuere. Klubbene har ønsket å bruke «vaksinepass» for å kunne gi plass til flere.