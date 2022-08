Kobe Bryants enke vant mot brannvesenet

Enken til den avdøde basketballstjernen saksøkte brannvesenet i Los Angeles kommune, og vant fram.

MISTET EKTEMANNEN OG DATTEREN: Vanessa Bryant, enken etter superstjernen Kobe Bryant.

15 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Brannvesenet i Los Angeles County har vært anklaget for å ha tatt bilder med mobiltelefoner av kroppene til ofrene etter ulykken som krevde ni menneskeliv.

Superstjernen Kobe Bryant og datteren Gianna var blant de døde.

Minst åtte ansatte i brannvesenet har blitt anklaget for å fotografere, og så delt bilder videre til kolleger, og i noen tilfeller familiemedlemmer og venner.

Etter tre timer rådslaging kom i dag en føderal jury frem til slutningen: Kobe Bryants enke blir tilkjent 31 millioner dollar i oppreisning for at hennes føderale rettigheter ble krenket. Det tilsvarer over 300 millioner norske kroner.

Også Christopher Chester, en annen etterlatt etter ulykken ble tilkjent oppreisning, for 15 millioner dollar.

Bryant brast i gråt da kjennelsen ble kjent, skriver CNN. Hun omfavnet sin andre datter Natalia, og forlot rettsbygningen i Los Angeles uten å gi noen kommentarer.

Bryants advokater hadde i utgangspunktet bedt om 75 millioner dollar for å ha påført henne som overlevende følelsesmessig lidelse.

Juryen slo også fast at LA County og brannvesenet ikke hadde bidratt med tilstrekkelig opplæring og klargjort regler, noe som igjen førte til at Bryants rettigheter ble krenket.