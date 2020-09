Emilsen kritisk til milliongaven til Viking HK

Høyre-politiker Stine Marie Emilsen mener politikerne i Stavanger burde tenkt seg bedre om før de ga én million kroner til Viking HK.

Nå nettopp

Stine Marie Emilsen (H) kritiserte milliongaven som Stavanger kommune ga til Viking Håndball før sommerferien under et møte i Utvalg for kultur, idrett og samfunsdialog onsdag kveld.

– Skal pengene være en hjelp til å beholde plassen i eliteserien denne sesongen eller til å etablere Viking i toppen av norsk håndball igjen, spør hun.