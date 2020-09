Kolstads stortalent fikk kontrabeskjed

Simen Lyse trodde han slapp unna operasjon etter bruddet i hånden. Nå blir det en likevel.

10 minutter siden

– Jeg er nettopp ferdig på røntgen og fikk til svar at det er et brudd i hånden. Det er veldig kjedelig, sa Kolstads stortalent Simen Lyse etter at han hadde vært på legevakten onsdag kveld.

Han fikk en smell i hånden under hjemmekampen mot Viking, og dro til legevakten mens kampen fortsatt pågikk. Og svaret var at han skulle gipses dagen etter. Da ventet tre uker med gips før nye røntgenbilder skulle tas.