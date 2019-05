– Rett før jeg skulle på matten var jeg veldig nervøs. Etter at jeg hadde håndhilst på dommeren og motstanderen forsvant nervene. Da var jeg klar for å angripe, sier Emme Bringeland (13).

I april konkurrerte hun i VM i brasiliansk jiu-jitsu for barn i klassen gult belte under 48 kilo i Abu Dhabi. Faren, Arild Ask Bringeland dro sammen med barna til mesterskapet, mens moren, Elin Bringeland, så mesterskapet på dataskjermen hjemme i Sandnes.