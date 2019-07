Monaco/Aftenbladet: Da Jakob Ingebrigtsen jaktet 3.29-tallet og irriterte seg over fartsholderne, gikk han i front, dro feltet og utfordret verdensener Timothy Cheruiyot en drøy runde før mål.

Over 16.000 tilskuere reiste seg i begeistring over den norske 18-åringen på Stade Louis II i Monaco. Jeg kjente frysninger langt nedover ryggen til tross for 28 hete grader denne fredagskvelden.