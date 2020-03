HAMAR: Et VM-sølv betyr at du er nest best i verden, at det bare er én som er bedre. Det kan oppleves om irriterende, men for Sverre Lunde Pedersen (27) var det ikke slik under VM i Vikingskipet.

– Jeg føler at jeg vant et sølv, og jeg var ikke langt fra bronse heller, sier Pedersen til pressekorpset etter Hamar-VMs siste distanse.