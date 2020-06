Planen var å reise over Atlanteren i løpet av våren eller forsommeren, men nå bekrefter eier Kolbjørn Selmer at det ikke blir noe av.

– Vi hadde tenkt til å dra, men i og med at situasjonen ble som den ble, og at vi ikke visste om det ble løp eller om de ble utsatt, valgte vi å holde oss her. Det var en drøm å få kjøre i USA, men det er mange gode løp i Skandinavia, og etter drar vi tilbake til Frankrike, sier han til Adresseavisen.