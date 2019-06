Vraket fra seniorlandslaget selv om forbundet synes han er god nok: – Urettferdig

KRISTIANSAND: – Jeg synes det er litt urettferdig. Jeg føler at jeg hadde etablert meg som en av de beste padlerne i Norge, men fordi jeg har valgt å satse på 200 meter så er jeg ikke med, sier Hakeem Teland.

Kristiansanderen vant bronse i junior-VM på den «unorske» øvelsen 200 meter i 2016, og ble spådd en stor framtid i det våte element. Men Norge har små tradisjoner for å satse på spesialdistansen til Teland, og foran forrige sesong gjorde man et forsøk på å omskolere ham til å padle 1000 meter – for å få ham med til Tokyo-OL neste år.