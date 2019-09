Treneren om Warholm: – Noen ganger burde han vært beskyttet mot seg selv

DOHA: Karsten Warholm hastet forbi ventende journalister lørdag kveld. Finaleklar selvfølgelig.

Det var avtalt at han skulle ta et minutt eller to med spørsmål. Han svarte adekvat, klarte likevel å få journalistene til å glise bredt da han mente at «Gud måtte være sunnmøring» ettersom han hadde sluppet å møte sine argeste konkurrenter i semifinalen. Smilet var der sammen med glimt i øyet, og mannen som ofte snakker i overskrifter fikk inn ett siste støt på slutten av sitt korte møte med journalistene.

Det var da amerikanske reportere spurte om han fryktet sin kanskje største rival, Rai Benjamin fra USA. Svaret kom maskingeværkjapt.

– I’m ready, I’m a fu**ing viking, sa han og forsvant.

Tilbake sto en gjeng amerikanske journalister med bildet av vikinghjelm-Warholm fra London i 2017 på netthinnen. De gliste, ja de lo.

– He’s great, that guy, kom det etter hvert fra en av dem mens det store norske gullhåpet forsvant videre til TV -intervjuer.

Bevisstløs i gjerningsøyeblikket

I en foajé på utøvernes nye hotell, relativt fasjonable Wyndham West Bay, satt trener Leif Ove Alnes dagen etter.

Lise Åserud

Fakta: Karsten Warholm Født: 28. februar 1996 Klubb: Dimna IL Personlige rekorder: 400 meter hekk 46,91, 400 meter flatt 44,87 (begge er norske rekorder). Meritter: EM-gull 400 meter flatt innendørs Glasgow 2019, EM-gull 400 meter hekk Berlin 2018, VM-gull 400 meter hekk London 2017, EM-gull U23-EM 400 meter hekk 2017, EM-sølv U23-EM 400 meter 2017, 8 NM-gull senior, 4 kongepokaler. Vinner av Diamond League-finalen 2019

– Det er klart at han noen ganger etter målgang skulle ha vært beskyttet mot seg selv, sier treneren som, ifølge Warholm, skal ha minst like mye av æren for suksessen.

Men når alt kommer til alt, så synes ikke Alnes det er noe problem at eleven melder i øst og vest etter målgang.

– Du er på en «runner’s high». Han er vel så nær bevisstløs i gjerningsøyeblikket som du kommer, men det tror jeg de fleste skjønner. Det du har opplevd, er en ut av kroppen-opplevelse, sier han til Aftenposten.

Hjemmefavoritten

Flere bevisstløse gjerningsøyeblikk kan fort komme mandag kveld. Som en superavslutning på en helt fantastisk norsk finaledag (seks utøvere i VM-finaler i friidrett på samme kveld), kommer Karsten Warholm. Det er han som er gullhåpet.

Han som skal forsvare en tittel.

Han som alle snakker om.

Men det gullet er det minst to andre ute på den luftavkjølte banen i Doha som vil ha. En av dem løper for arrangørnasjonen Qatar. Abderrahman Samba var en lei motstander for Warholm i 2018-sesongen. Som regel var han raskest.

Fakta: Abderrahman Samba Født: 5. september 1995 Fra: Saudi-Arabia Nasjonalitet: Qatar, løp tidligere for farens hjemland Mauritania Meritter: Har vunnet Asiamesterskapet på 400 meter hekk to ganger. Personlig rekord: 46,98

JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Men suksess for mannen med opphav i Mauritania, født og oppvokst i nabolandet Saudi-Arabia, har det denne sesongen blitt lite av. Han meldte overgang til Qatar for noen år siden.

Mens han var suveren i fjor, har skademeldingene vært flertallige denne sesongen. Men nå er han klar. Å vinne på hjemmebane i hans nye land vil være stort, og garantert medvirke til solide økonomiske bidrag fra myndighetene i det styrtrike Gulf-landet.

– Forventningene til ham er store, men det kan like fort være negativt. Dersom man begynner å tenke for mye på hva som ligger i enden av en seier, kan det slå ut negativt også.

– Hvis du gjør det for deg selv, tror jeg sjansen er størst. Hvis du jakter egenapplausen, er du på rett vei. Hvis du jakter på andres applaus, er det smart å passe på, sier Alnes i en litt hobbyfilosofisk kommentar.

Amerikansk utfordring

Mannen som er på god vei til å få tilnavnet trenerlegende, frykter mer amerikanske Rai Benjamin enn Samba. 22-åringen fra Mount Vernon sør i staten New York har ikke klart å slå 24-åringen fra Dimna på Sunnmøre denne sesongen. Men han presset Warholm i Golden League-finalen i Zürich.

Han er veldig klar på hvorfor han har reist til Doha.

– Klart jeg vil vinne mandag. Det er derfor jeg er her. Jeg skal gå ut på banen og løpe så godt som jeg kan, sa han etter å ha vunnet sitt semifinaleheat i Doha foran tidligere nevnte Samba.

DYLAN MARTINEZ, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Rai Benjamin Født: 27. juli 1997 Fra: Mount Vernon i staten New York Bor: Los Angeles Nasjonalitet: USA, men konkurrerte en periode fra Antigua og Bermuda som er hans fars Winston Benjamins hjemland. Faren var cricketspiller for Antigua. Meritter: En rekke nasjonale prestasjoner på høyt nivå. Ingen mesterskapsgull. Personlig rekord: 46,98, satt i samme konkurranse som Karsten Warholm løp på 46,92

Alnes er ikke i tvil om hvem som blir den skumleste motstanderen.

– Benjamin har vist seg frem, ja. Hans store styrke er at han er ekstremt rask. Han har en pers på 200 meter som er under 20,00 sekunder (journ.anm. – persen er på 19,99). Nå er nok Warholm bedre enn sin personlige rekord på 21,09, men Benjamin viste i det siste løpet før VM at han blir farlig, sier treneren.

– Jeg er nervøs

Men hva mener Warholm selv om det som skal skje, bortsett fra at han er en «fu**ing viking» og at Gud er fra Sunnmøre.

– Jeg er nervøs, selvfølgelig er jeg nervøs. Det er høyt nivå på dette finalefeltet. Alle kan vinne, men jeg er klar, fortalte han.

LISE ÅSERUD, NTB scanpix

Klokken 21.40 mandag kveld skal det avgjøres. Karsten Warholm skal slå seg på brystet, på skuldrene til han er solbrentrød. Han skal drikke av arrangørutdelt vannflaske helt til startskuddet går. Det vil si, det er ikke så mye av dette som blir drukket. Han skal spytte det ut på det rustrøde tartandekket. Han skal levere vannflasken til en funksjonær. Han skal slå seg på brystet og skuldrene et par ganger til før han bøyer seg ned i startblokkene.

«Get, set»

– Jeg tror det er ekstremt dumt å forskuttere noe som helst, sier trener Alnes om det som skal skje de neste 47 sekundene.