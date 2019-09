NORGE - ARGENTINA 37–23:

DNB Arena, Stavanger: Landslagstrener Thorir Hergeirsson har hatt en litt vrien oppgave å komponere et slagkraftig norsk lag før Intersport Cup i Stavanger.

Han må nemlig unnvære ganske så mange av sine faste spillere grunnet ulike skader.

Samtidig får han og resten av trenerteamet en rikelig anledning til å se andre kombinasjoner og flere nye spillere i aksjon under helgens turnering, som spilles i DNB Arena.

Det var ikke overraskende det norske laget som tok initiativ i kampen, og allerede etter seks minutters spill var de i føringen med 5–2.

– Det kunne nesten virke som om de argentinske spillerne ikke var helt døgnaklimatisert til kampstart. De virket i alle fall ikke til å være helt klare, vi fikk det nemlig litt overraskende lett fra start av, mener landslagstrener Thorir Hergeirsson.

– Samtidig må jeg berømme våre spillere, de hadde nemlig full fokus helt fra avkast og mye fungerte veldig godt for oss, understreker han.

Fakta: Kampfakta: Norge - Argentina 37–23 Pause: 22–12 Intersport Cup, DNB Arena Dommere: Urzula Lesiak og Malgorzata Lidacka, Polen. Utvisninger: Norge 3x2 min., Argentina 3x2 min. Norge: Silje Solberg, Andrea AustmoPedersen, Emily Stang Sandmo - Emilie Hegh Arntzen 5, Heidi Løke 4, Silje Waade 3, Stine Bredal Oftedal 4, Malin Aune 4, Kari Brattset Dale 4, Helene Gigstad Fauske 1, Moa Høgdahl 3, Marit Røsberg Jacobsen 2, Ingvild Bakkerud, Camilla Herrem, Sanna Solberg 5, Marta Tomac 2, Guro Nestaker.

Vidar Ruud, NTB Scanpix

Kontringsspillet fungerte

Gjestene Argentina hang også med på notene innledningsvis på kampen, men det var helt tydelig at de slet med å holde følge med de norske spillerne på kontringer.

Og da spilleuret viste ti minutter av den første omgangen, hadde allerede Norge tilrevet seg en 9–4-ledelse.

Det norske laget fortsatte å øke jevnt og trutt utover omgangen og snaut ti minutter før pause var de åtte mål foran.

Landslagsstrener Thorir Hergerirsson gjorde også mange bytter underveis i omgangen, det var helt tydelig at han ønsket at flest mulig skulle få en del spilletid i denne kampen.

– Planen er at hele troppen skal få mye spilletid i løpet av de tre kampene her i helgen. Vi så det allerde i denne kampen at det ble mange rokkeringer underveis, sier han.

Fakta: Dette er Norges vei til håndball-VM kvinner: Turnering denne uka i Stavanger: Argentina (37-23-seier til Norge), Brasil (fredag) og Japan (søndag). 4. november: VM-uttaket, 16 spillere og tre reserver, offentliggjøres. 19. november: Avreise til Japan for treningsleir og treningskamper mot Sverige og Spania. 30. november: VM-åpning mot Cuba i Kumamoto. Andre nasjoner i A-gruppen er Serbia, Angola, Nederland og Slovenia

Gode framover

Norge kunne gå til pause med 22–12-ledelse, det etter at kontrings- og angrepsspillet til tider var veldig bra.

Bakover glapp det litt i forhold til konsentrasjonen i små perioder, noe som også kan ha en grunn i at det ble mye rokeringer på laget underveis i den første halvtimen.

De 22 norske scoringene før pause ble faktisk scoret av ti forskjellige spillere i løpet av omgangen.

– Veldig mye løping fram og tilbake

En av dem som faktisk ikke scoret i løpet av den første halvtimen var Camilla Herrem.

– Jeg skal innrømme at jeg var ganske mye ledig ute på min kant på flere av kontringene, men samtidig var vi jo flere som kom fossende framover og da er det i grunnen det sammen hvem som setter ballen i målet, smiler Camilla Herrem etter kampslutt.

– Faktisk hadde jeg bare et innhopp i løpet av den første halvtimen, og da spilte jeg opp til en flyver, noe som vi hadde avtalt før kampen, understreker hun.

Hun håper virkelig å bli litt mer involvert i spillet de to neste kampene for Norge her i Stavanger.

– Jeg gleder meg uansett til to nye kamper her i DNB Arena med familien, inkludert sønnen Theo, på plass. Minstemann elsker jo å gå på håndballkamper, og storkoser seg når stemningen ble så stor som her i hallen, sier Camilla Herrem.

Vidar Ruud, NTB Scanpix

Kladdet litt etter pause

Selv om hjemmelaget økte jevnt og trutt de første minuttene av den andre omgangen, så kladdet det også litt i angrepsspillet, hvor avslutningene slett ikke satt like godt som før pause.

Spillet jevnet seg ut en del utover omgangen, og vel midtveis var Norge fortsatt de samme ti målene foran slik de var til pause. Det etter at vel mange avslutninger ble resultatløse i form av scoringer.

Det var helt tydelig at det fungerte mye bedre offensivt før pause enn tilfellet var den siste halvtimen, og det er helt klart en hel del å rette på for Thorir Hergerirsson og Norge.

– Jeg legger ikke skjul på at vi slurvet vel mye i angrep etter pause, og det må vi rette på til de to neste kampene her i DNB Arena. Vi venter helt klart tøffere motstand når Brasil (i morgen) og Japan (søndag) står på den andre banehalvdelen, forklarer han.