For andre dag på rad sørget de norske utøverne for norsk skytterhistorie etter nok et EM-gull og en historisk EM-bronse.

Fredag satte de norske herrene verdensrekord i lagkonkurransen på 50 meter helmatch. Damene ville ikke være noe dårligere lørdag og klinket til med 3531 poeng samlet. Det er ny verdensrekord for kvinner.

Det skjedde etter at Jenny Stene skjøt 1181 poeng, Jeanette Hegg Duestad 1178 poeng og Katrine Lund 1172 poeng.

I finalen fulgte OL-håpet Stene opp med strålende skyting og kapret den historiske medaljen med 444,9 poeng. Det er 28 år siden Harald Stenvaag sist vant en norsk match-medalje i EM, og Stene ble historisk som første norske kvinne til å klare bragden.

– I finalen kom jeg dårlig ut, men holdt troen på meg selv og kjørte på. Jeg er veldig glad for medalje, sa Jenny Stene til Skytterforbundet etter finalen.

– Jeg fulgte planen om å være fryktløs i kvalifiseringen. Jeg kjørte på fra start, og det fungerte veldig bra. Jeg er best når jeg er litt rå og skyter på rytmen, sa Jenny Stene etter 1181 på rekordraske 60 minutter i kvalifiseringen som har skytetid 2 timer og 45 minutter.

Sveitsiske Nina Christen tok gullet med 460,6 poeng, foran Maria Martynova fra Bulgaria med 456,9 poeng. Hegg Duestad ble nummer sju.