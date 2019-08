Karsten Warholm satte europarekord med tiden 46.92, da han vant Diamond League-finalen i Zürich.

Det er den nest beste tiden gjennom alle tider. Kun Kevin Young (46.78) har vært kjappere.

– Det her var helt fantastisk. Det er sånn at jeg kjenner tårene presser på, for det er så mye arbeid bak, jeg og Leif (Olav Alnes, trener) har stått på og snakket om dette. Vi gjør en så ufattelig bra jobb, og det er så fortjent. Det satt i dag, det er helt sykt, sa Warholm på NRK-sendingen etter superløpet.

På spørsmål om han kunne beskrive løpet, var likevel ikke nordmannen helt fornøyd.

– Jeg har jo en drit dårlig hekk ni, det gjør det bare enda verre. Vi gleder oss til neste gang, la Warholm til.

ARND WIEGMANN / REUTERS

– He’s coming for the world record

– Karsten Warholm bryter drømmegrensen, kun en mann har vært kjappere gjennom tidene. Kevin Young, he’s coming for you, he’s coming for the world record, utbrøt en entusiastisk Jann Post fra kommentatorplass på NRK-sendingen.

Nordmannen kom til torsdagens finale med fire Diamond League-seirer denne sesongen, men hadde til gode å møte mannen som ser ut til å bli hans hardeste konkurrent i kampen om VM-gullet i høst: Rai Benjamin.

Ikke rart det var knyttet mye spenning til duellen i Zürich. Den gikk Warholm seirende ut av på fenomenalt vis.

Benjamin fikk tiden 46,98 og senket sin personlige rekord med fire hundredeler. Likevel var amerikaneren noe skuffet over sin egen prestasjon.

– Jeg er ikke helt fornøyd og må rette på en enkelte ting, sa han til NRK.

Warholm kom til torsdagens superduell med knepent sterkest årsbeste av de to superduellantene. Nordmannen hadde løpt på 47,12, mens Benjamin sto med 47,16.

Karsten Warholm ble nummer to i Diamond League-finalen både i 2018 og 2017. Begge ganger var han slått av Kyron McMaster.

Verdensrekordholderen spår Warholm-seier i VM

Sesongens store mål for Warholm er VM i Doha. Mesterskapet går i månedsskiftet september-oktober, og 23-åringen er tittelforsvarer på spesialdistansen 400 meter hekk.

Der spår verdensrekordholder i 400 meter hekk, Kevin Young (46.78), at nordmannen vil gå seirende ut foran Benjamin.

– Hvem vinner i Doha?

– Karsten, mye på grunn av løpsstrategien han har. Det er åpent for alle. Men Karsten blir bare bedre utover i sesongen. Du ser at han har det gøy for tiden på måten han løper, sa han på spørsmål fra NRK.

Saken oppdateres.