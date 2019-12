Regjeringen øker milliardstøtten til Antidoping Norge

Det bekrefter kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (Venstre) overfor Adresseavisen.

Antidoping Norge finansieres gjennom tippemidlene og får i 2020 totalt 38,01 millioner kroner. Økningen tilsvarer altså like i underkant av fire prosent.

– Selv om vi ikke har en visepresident i Wada (Verdens antidopingbyrå), velger vi likevel å ha fullt trøkk på det internasjonale arbeidet. Vi har et veldig godt fagmiljø i Norge, og vi trenger å ha noen som står opp internasjonalt for de idealene vi bygger norsk idrett på, sier Skei Grande.

Linda Hofstad Helleland er avtroppende visepresident i Wada.

Trine Skei Grande er klar på at hun vil at den økte pengestøtten skal brukes på internasjonalt antidopingarbeid. Økningen for 2020 tilsvarer beløpet Antidoping Norge i fjor fikk for å være sekretariat for visepresidenten i Wada. Den summen legges inn som en økning for å styrke den ordinære virksomheten.

– Vi vil at Antidoping Norge skal ha egne ansattressurser til å jobbe internasjonalt, som kan prioritere å delta på møter og aktivt påvirke internasjonalt, sier hun.

– Det er en stor jobb å gjøre, og Norge driver idretten etter noen idealer som flere også burde følge, legger Grande til.

Tildelingen kommer i kjølvannet av at Wada denne uken bestemte seg for å utestenge Russland fra OL og VM de neste fire årene.

Da vi spurte Halvor Byfuglien i Antidoping Norge om en kommentar til dette torsdag kveld, svarte kommunikasjonslederen følgende på tekstmelding:

«Vi vil avvente til vi har fått tilskudd og tilskuddsbrev».

Byfuglien opplyser at de vil motta tilskudd og tilskuddsbrev etter at kongen holder statsråd på Slottet fredag klokken 12.00.