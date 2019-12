For to dager siden trengte Norges håp hjelp for å komme opp fra sengen. På lørdag hopper han.

29-åringen pådro seg skaden da han måkte snø hjemme i Norge før avreise til Tyskland. Han var ikke til stede da det norske hopplandslaget møtte pressen i Oberstdorf Haus fredag.

– For to dager siden trengte jeg hjelp for å komme meg ned trappa og i senga, sier Johansson i en video publisert av hopplandslaget.

Lørdag starter den tysk-østerrikske hoppuka med kvalifisering i Schattenbergbakken i Oberstdorf. Der er Johansson klar på at han stiller til start tross ryggproblemene.

– Jeg skal hoppe i morgen. Det er blitt langt bedre i løpet av de siste 24 timene. Det har vært krevende, jeg har beveget meg hele tiden i et forsøk på å holde musklene varme. Det er litt stivt etter å ha reist, men alt i alt er det bedre enn det var for to dager siden, sier han.

Sterk sesongstart

Åpningsrennet i hoppuka er i Oberstdorf søndag. Deretter følger nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen 1. januar og renn i Innsbruck 4. januar før det kåres en vinner i Bischofshofen mandag 6. januar.

Robert Johansson er et av Norges aller sterkeste kort etter en solid innledning på sesongen. Helgen før jul ble han nummer åtte og ni i de to verdenscuprennene i sveitsiske Engelberg.

29-åringen var nummer sju i åpningsrennet i hoppuka for ett år siden. Til slutt ble det en sterk åttendeplass i hoppuka sammenlagt.

(©NTB)