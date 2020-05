– Det er jeg som er den beste treneren av oss. Jeg har prøvd og feilet mer enn de to som har kommet opp nå. Det skal de også få lov til, sier Kolstad-trener Stian Gomo.

– Det svaret må være innøvd, og garantert noe Stian sier for å bygge sin egen selvtillit. Dersom Stian hadde vært ærlig, ville han ikke hatt noe problem med å si at det er meg, sier påtroppende trener for Fyllingen – og trønder – Fredrik Ruud.