Den aggressive spredningen av det smittsomme koronaviruset har satt en effektiv stopper for så å si all aktiv idrett. Vintersesongen ble brått avsluttet tidligere enn planlagt, mens liga- og landslagsfotballen er satt på vent.

Ingen vet når TV-selskapene igjen kan gi seerne direktesendinger fra Old Trafford, Camp Nou eller Ullevaal stadion.

For å ha noe å fylle de rendyrkede sportskanalene med, tyr de nå til gamle klassikere. TV 2 sender de mest spektakulære Premier League-kampene, og Viasport gjør det samme fra Champions League-arkivet.

På Eurosport blir det mange timer med det beste fra 2018-OL i Pyeongchang i ukene som kommer. Ideen fikk de fra tidligere skøyteløper Håvard Bøkko. Den olympiske mesteren i lagtempo kom med tipset på Twitter i forrige uke.

– Vi luftet ideen i sportsredaksjonen, og det var ingen tvil: Dette måtte vi gjøre, sier fungerende sportsdirektør Morten Johannessen i Discovery Networks i en pressemelding.

Ey, @EurosportNorge. Kan ikke dere kjøre en 14 dagers reprise av OL 2018 i disse corona-tider? Spør for en venn - som begynner å bli litt smålei Friends, Simpsons, Hotel Cæsar, Full House, Sister sister, Helene og gutta og Syv søstre 🤷🏼‍♂️ — Håvard Bøkko (@HavardBokko) March 13, 2020

Kan bli for mye nyheter

Bøkko innrømmer at han ble overrasket da han fikk vite at forslaget ville bli en realitet.

– Det er gøy, men jeg hadde ikke akkurat troen på at det var noe de kom til å gjøre. Jeg tror dette er bra for folk som nå sitter hjemme og bare ser på nyheter, sier Bøkko.

Som mange andre tilbringer hallingdølen ekstra mye tid i eget hjem om dagen. Han er i karantene etter at begge foreldrene ble bekreftet koronasmittet. Bøkko mener det kan bli for mye inntrykk fra TV-skjermen om krisen verden er i.

– Det er viktig å få med seg nyhetene, men jeg tror det fort blir vel mye om det bare er det som står på. Jeg merket det selv i helgen da jeg bare satt og så på TV. Det er lurt å variere.

– Vinteridrett og fotball står sterkt i Norge. Så i stedet for å se en Friends-episode for 18. gang, er det bedre å for eksempel se skøyteløp. Jeg tipper OL i reprise trekker flere seere enn et eller annet snookermesterskap i England, sier Bøkko.

33-åringen gleder seg til OL-sendinger han selv ikke fikk med seg for to år siden. Han skal i alle fall få med seg reprisen av lagtempoen, der han tok gull sammen med Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen og Sverre Lunde Pedersen.

– Jeg har sett selve løpet på fire minutter i opptak før, men ikke sendingen og alt som var rundt.

Må ta vare på lidenskapen

TV 2 måtte ta i bruk arkivet allerede forrige helg. Dagen før Premier League-runde 30 skulle sparkes i gang, kom nyheten om at alt var utsatt. Kanalens abonnenter måtte dermed få noe annet for pengene.

Løsningen ble å sende klassiske ligaoppgjør for både nye og gamle seere.

– Lidenskapen, interessen og engasjementet blir ikke borte selv om levende idrett stopper opp en periode. Det gjelder å finne nye måter å ta vare på den, og gi folk anledning til å engasjere seg, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Han mener det er viktig å kombinere tilbakeblikk med kåringer, studiosendinger og interaktivitet.

– Det er med på å bryte isolasjonen og passiviteten jeg tror veldig mange føler på om dagen.

Nødt til å tenke nytt

TV 2-sjefen varsler at det kan komme flere godbiter utover Premier League.

– Rettighetseierne er positive til åpne skattekisten. Det betyr også at vi gradvis kan introdusere enda mer innhold, som blant annet sykkelklassikere og kamper fra fotball-VM.

Samtidig understreker Hagen at TV 2 ikke bare kan lene seg på gamle øyeblikk. Han er overbevist om seerne fort vil kreve noe nytt.

– Det vil ikke være nok bare å lage en endeløs strøm av reprisesendinger.

Friminutter fra alvoret

Også hos Viasport blir det jobbet hardt for å sy sammen et godt opplegg. I midtuken sendte kanalen kamper fra 90-tallet med både Manchester United og Rosenborg. I forkant var det studiosendinger som på en vanlig Champions League-kveld.

– Folk er sultefôret på sport og ønsker noen friminutter fra alt det som preger nyhetsbildet. Vi merker at dette er noe som settes pris på i en vanskelig tid, sier redaksjonssjef Sjur Molven i sportsavdelingen til Nent Group.

Lørdag blir seerne servert en av tidenes beste kamper av et norsk lag i Europa: Rosenborgs bortemøte med Borussia Dortmund i Champions League fra 1999. Den blir etterfulgt av 2005-oppgjøret RBK – Arsenal.

Fredag klokken 19.30 sender også Viaplay MMA-stevnet Cage Warriors – uten publikum for anledningen. Organisasjonen er Europas største og var stedet Conor McGregor slo igjennom før han gjorde stor suksess i Ulimate Fighting Championship (UFC).