Norske utøvere imponerte stort i sesongpremieren: - Helt fantastisk

SÖLDEN/STAVANGER: Kvinnene startet lørdag verdenscupsesongen i alpint med storslalåm i Sölden. Etter at alle løperne hadde satt utfor i Østerrike, lå Mina Fürst Holtmann på en meget sterk 5.-plass, bare to tiendedeler bak pallen. Thea Stjernesund lå på en foreløpig 8.-plass, Maria Therese Tviberg var nummer 26 .

Tok ledelsen

Tviberg var første norske utfor i andre omgang, og bergenseren leverte bra. Hun ledet i mål og kunne følge med på at løper etter løper var for sent ute til å slå henne. Da heller ikke stjernen Lara Gut-Behrami maktet å tukte Tviberg, var hun på vei mot sin beste verdenscupplassering noensinne. Og nå kom de aller største utenlandske profilene på rekke og rad: Wendy Holdener. Marta Bassino. Bernadette Schild. Rennet måtte utsettes etter at sistnevnte kjørte ut. Østerrikeren ble fraktet ut av løypa i helikopter.

JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Heller ikke Thea Louise Stjernesund maktet å tukte lagvenninnen. Franske Tessa Worley var den første utøveren etter Tviberg som så tiden sin lyse grønt i mål. Hun overtok ledelsen med 67 hundredeler.

– Fantastisk

Mina Fürst Holtmann var den beste norske etter første omgang med femteplass. Hun klarte ikke å slå Worley, men plasserte seg mellom henne og Tviberg. Til slutt ble det fjerdeplass til Holtmann og sjetteplass til Tviberg, og begge slo dermed til med karrierebeste.

– Fantastisk, mente TV 2s kommentator om prestasjonenne til de to norske kvinnene.

– Jeg bare gjorde det jeg skulle. Jeg er veldig fornøyd, sa Tviberg til TV 2.

De siste års suverene alpinist på kvinnesiden, Mikaela Shiffrin, ledet foran Alice Robinson etter førsteomgang. Etter andreomgang byttet de plass på resultatlisten, og 17-årige Robinson tok en overraskende seier.

ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Kjørte ut

Kristina Riis-Johannessen (40), Marte Monsen (44) og Kristin Lysdahl (kjørte ut) kvalifiserte seg ikke til finalen.

Kristin Lysdahl kjørte ut som første norske på startstreken lørdag.

– Det er skikkelig kjipt, det er jo det. Man har ikke trent for å havne på innerski. Men det er en del av gamet, og jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Nå ser jeg frem mot noen testrenn, sa Lysdahl etter en skuffende sesongpremiere.

Neste verdenscuprenn er om en måned. Da er det slalåm i finske Levi.