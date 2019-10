Sola gikk på sitt sjette strake tap, men her er grunnen til at kampen mot Vipers ga treneren håp

Vipers - Sola 37–27

– Vi har enda ikke sett et hundre prosent Sola-lag, bare i perioder. Jeg tror det ble et litt for stort sjokk å spille eliteseriehåndball, og at vi ikke helt enda har kommet over det. Men når vi er gode, så viser vi at det bor et godt håndballag i oss, sier Sola-trener Scott Harrington om sitt nyopprykkede lag.

God følelse, tross tap

Sola imponerte stort i første omgang mot Vipers. Rogalandsjentene holdt følge med Vipers, og hadde i store perioder ledelsen i første omgang. Kjappe Vipers-mål idet førsteomgang nærmet seg slutt kostet Sola ledelsen til pause.

– I første omgang holder vi oss til kampplanen og viser at vi også er et bra håndballag. Utover kampen viser Vipers at de er et av verdens beste lag. Selv TFC tapte med ti mål her, og de er blant verdens beste lag. Måten denne kampen ble spilt på, fra vårt perspektiv, er greit å leve med, sier Harrington.

Terje Refsnes

– Hva gjør dere for å snu tapsrekken?

– Vi må bli bedre individuelt og kollektivt. Jeg har full tro på jentene, og jeg vet at vi også kan være en bra håndballag, sier Harrington.

Han håper at den gode førsteomgangen kan bli et vendepunkt for Sola som sårt trenger å vinne håndballkamper.

Herrem ser fram mot neste kamp

Sola-spiller Camilla Herrem scoret tre mål mot Vipers på onsdag. Hun sier rett etter kampen at det er vanskelig å møte Vipers da de skrudde opp nivået i andre omgangen.

– De viser i andre omgang hva de egentlig kan. Da begynner vi å slite. Vi får ta med oss de gode tingene til neste kamp. Vi må forberede alt mot Oppsal, også får vi håpe at det løsner, sier Camilla Herrem.