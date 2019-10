Oilers’ utrolige seiersrekke fortsetter. Manglerud Star ble først og fremst en tålmodighetsprøve i lørdagens 4–0-seier i DNB Arena.

Foran over 4000 tilskuere tok Oilers sin niende strake seier fra sesongstart og forbedret dermed sin egen klubbrekord som de tangerte borte mot Narvik mandag for en uke siden, og slo med seieren over Lillehammer torsdag.