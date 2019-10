Håndballmiljøet i Klæbu og Trondheim er i sorg etter å ha mottatt budskapet om at Fredrik Gustavsen er død.

Gustavsen var i aksjon som trener for Klæbu J03 under Røros Cup i helga. I løpet av turneringen ga han uttrykk for at han ikke følte seg helt i form. Tirsdag ble det kjent at Gustavsen døde av akutt sykdom.