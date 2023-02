Disk ga Alexander Steen Olsen sensasjonell seier i verdenscupen: – For et slalåmlag

Norges yngste landslagsalpinist Alexander Steen Olsen (21) tok karrierens første verdenscupseier i slalåmrennet i USA. Greske AJ Ginnis var en hundredel foran i mål, men sistnevnte hektet en port på vei ned til ledelse.

SENSASJON I SNØEN: Alexander Steen Olsen etter å ha kjørt inn til ledelse i 2. omgang i USA sent søndag kveld.

26.02.2023 23:03 Oppdatert 26.02.2023 23:54

Etter et langt jurymøte valgte rennsjefene å diske gresk-amerikaneren med fersk sølv fra VM i Frankrike. Dermed kaprer 21-åringen fra Kjelsås en smått sensasjonell seier i verdenscupen i det som er debutsesongen blant verdens beste alpinister.

«Junioren» på det norske laget lå så langt ned som 12. plass etter 1. omgang – 65 hundredeler bak da ledende Clement Noel fra Frankrike. I 2. omgang dundret nordmannen offensivt nedover i snødrevet og sikret grønn tid i mål. Lagkamerat Timon Haugan fra Oppdal sørget for norsk dobbeltseier.

Haugan kjørte ned til tredje opprinnelig, men med Ginnis-disken ble han løftet til andreplass. Verdensmester Henrik Kristoffersen ble nummer fem i amerikanske Palisades Tahoe.

– Det er utrolig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt vilt, reagerer Steen Olsen umiddelbart.

– For et slalåmlag, og for et skirenn! Aleksander og Timon sine prestasjoner viser skikvaliteten de har. «Sander» er i sin første verdenscupsesong. Det er rått levert å ta sin første seier – i veldig krevende forhold, melder sportssjef Claus Ryste til VG.

Det er Norges 13. verdenscupseier på herresiden denne sesongen – nå fordelt på fire utøvere: Steen Olsen, Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen og Henrik Kristoffersen. I tillegg vant altså sistnvente VM-gull (med Ginnis på sølv).

– Jeg tror det fordi vi har en rå kultur, rå utøvere, og flinke trenere som sammen vet at hard jobbing over tid med kompetanse gir resultater, kommenterer Ryste.

Alpinekspert Kjetil André Aamodt fastslo på sendingen at Ginnis etter all sannsynlighet passerte den omdiskuterte porten på ulovlig vis. Snøværet gjorde det utfordrerende å trekke umiddelbare konklusjoner.

– Du ser det klart, sa Aamodt – og tidenes medaljealpinist fikk selvfølgelig helt rett.

Steen Olsens beste slalåmplassering i verdenscupen før dette rennet var 8. plass – og fjerdeplassen fra storslalåm i Schladming i januar var karrierens beste notering i verdenscupen.