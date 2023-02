Skrev håndballhistorie: - Det er sjukt gøy. Det kunne ikke blitt bedre

Det ble et finaledrama som endte på best mulig vis for Charlottenlund. -Dette smaker meget godt, sier en lettet Henrik Ibsen etter at NM-gullet var sikret.

Henrik Ibsen leverte en solid NM-finale da Charlottenlund slo Nærbø i NM-finalen for G20 i håndball.

25.02.2023 11:54

ARENDAL: Charlottenlund - Nærbø 32–29 (14–11)

Keeperen var lettet fordi Charlottenlund gjorde det litt vanskelig for seg selv blant annet ved å ryke på noen utvisninger som føltes litt unødvendig.

