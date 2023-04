Holdt Derek på benken - nå passer han på pensjonen din

Børge Hernes spilte Champions League for Rosenborg, men var egentlig ikke så interessert i fotball. Men hvor er han nå?

Børge Hernes anno 2023.

05.04.2023 18:29 Oppdatert 05.04.2023 19:43

– Jeg bor i Oslo og jobber som porteføljeforvalter i KLP kapitalforvaltning. Jeg har ansvar for en del porteføljer og sørger for at norske pensjonister får pengene sine i fremtiden. Forhåpentligvis.

– Så fremtidens pensjonister er litt avhengige av jobben du gjør?