Rosenborgs Europa-drøm knust på overtid – raknet mot Hearts

EDINBURGH (VG) (Hearts – Rosenborg 3–1, 4–3 sammenlagt) Rosenborg er ute av Conference League etter drømmestarten mot Hearts.





Publisert: 17.08.2023 22:41 Oppdatert: 17.08.2023 23:08

Det blir ikke mer Europa-kamper for Rosenborg denne høsten. Hearts trakk det lengste strået på overtid og er klare for Conference League-playoff.

– Rosenborg var et flaggskip nummer én i Norge tidligere. De har et langt stykke opp. Fakta er at man ser at Brann klarer det, Glimt klarer det og Molde klarer det, men ikke Rosenborg, sier Kjetil Rekdal på VG+ Sport etter kampen, før han legger til:

– Avstanden opp til det de var i gamle dager er et ganske langt steg opp. Det må de bare ta inn over seg.

Kjetil Rekdal fikk i juni sparken i Rosenborg. Siden den gang har han ikke sett én eneste Rosenborg-kamp ifølge ham selv. Den første kampen kommenterte han for VG+ Sport.

– Du har gitt meg en nesten umulig oppgave. Hvis jeg er positiv så favoriserer jeg dem. Og hvis jeg er negativ så er jeg sur og bitter. Jeg skal prøve å holde meg midt imellom, sa Rekdal til kommentatorkollega Vegard Aulstad før avspark.

Det var all grunn til å være positiv på Rosenborgs vegne innledningsvis. For Isak Snaer Thorvaldsson satte inn 1–0 før det var gått fire minutter. De fortsatte å presse hjemmelaget etter scoringen.

– Det er en meget god start fra Rosenborg, sa Rekdal.

Men knappe ti minutter etter scoringen klarerte Hearts en ball i bakrom. Ut av ingenting havner Lawrence Shankland alene med keeper og setter inn 1–1.

– Altfor enkelt baklengsmål. Det er elendig forsvarsspill. Det skal de rutinerte guttene bak der ha kontroll på, oppsummerte den tidligere Rosenborg-treneren utligningen.

– Det er altfor lett å komme seg inn bak forsvarsrekka til Rosenborg. Altfor lett, Rekdal.

OVERTIDSHELT: Cameron Devlin sendte Hearts videre i Conference League

Det ble en fryktelig start på andre omgang da Cameron devlin satte inn 2–1 og lagene var dermed like langt.

Kampen tikket mot ekstraomganger, og det var faktisk Rosenborg som så nærmest ut å sikre seg avansementet på overtid. Men så kom Hearts på en overgang.

Devlin skjøt fra sekstenmeteren via Tobias Børkeeiet og inn i mål bak en utspilt André Hansen i mål.

Det blir dermed ikke mer Europa-fotball på Lerkendal i høst.