Enkelt VM-gull til Armand Duplantis - prøver seg på verdensrekord

BUDAPEST (VG) Den svenske stav-stjernen Armand Duplantis (23) tok VM-gullet like lett som alle ventet. Nå jakter han egen verdensrekord.

Publisert: 26.08.2023 21:03

Svensken hoppet lett over 6,10 meter uten å rive på veien.

– Stav handler virkelig kun om denne mannen, sier NRK-ekspert Christina Vukicevic-Demidov.

Nærmest var filippinske Ernest John Obiena som kom seg over 6,00 - men rev på både 6,05 og 6,10 meter.

Norges håp Sondre Guttormsen eller Pål Haugen Lillefosse kom seg ikke videre fra forsøket her i Budapest. Men Guttormsen kunne lørdag glede seg over at han tok kravet til neste års OL i Paris på 5,82 meter under et stevne i Sverige.

I forkant av mesterskapet har det vært en ørliten tvil rundt Duplantis etter at han ble slått i Monaco i den siste konkurransen før VM - og slet litt med skulderen.

Men da det gjaldt som mest i den ungarske sommerheten foran 36.000 tilskuere, var Duplantis i en helt egen klasse. Duplantis står nå med to VM-gull, ett OL-gull og to EM-gull.

