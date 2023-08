Enkelt VM-gull til Armand Duplantis – utfordret egen verdensrekord

BUDAPEST (VG) Den svenske stavsprang-stjernen Armand Duplantis (23) tok VM-gullet like lett som alle ventet. Etterpå prøvde svensken seg på verdensrekord, selv om treneren prøvde å stanse ham.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG







Publisert: 26.08.2023 21:03 Oppdatert: 26.08.2023 22:03

Svensken hoppet lett over 6,10 meter uten å rive på veien – det var mer enn nok til å bli verdensmester.

Duplantis flyttet listen opp til 6,23 meter – en centimeter over egen verdensrekord. Men det ble tre riv.

– Han hopper som en gud, sier den svenske landslagssjefen Kajsa Bergqvist til TV4.

– Stav handler virkelig kun om denne mannen, sier NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov.

Det var ikke alle som ønsket å se Duplantis prøve å forbedre sin egen verdensrekord. Trener og pappa Greg Duplantis prøvde å stoppe sønnens verdensrekordforsøk grunnet et problem i låret.

– Jeg kunne ikke stoppe når publikum hadde kommet for å se meg prøve på den, sier Armand Duplantis.

Nærmest av konkurrentene var filippinske Ernest John Obiena som kom seg over 6,00 meter – men rev på både 6,05 og 6,10 meter. Kurtis Marshall og Christopher Nilsen delte bronsen med 5,95 meter.

Fakta Armand Duplantis 23 år gammel stavhopper Representerer Sverige, født og bor i USA

Har satt 6 verdensrekorder, den siste på 6.22 meter

Trenes av Greg Duplantis & Helena Duplantis

Kjæreste med Desiré Inglander

Manager er Daniel Wessfeldt (har også Jakob Ingebrigtsen blant annet)

Står foreløpig med ett gull i OL – to gull i VM og EM

Årets idrettsutøver i Sverige i 2022 Vis mer

Norges håp Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse kom seg ikke videre fra forsøket her i Budapest. Men Guttormsen kunne lørdag glede seg over at han tok kravet til neste års OL i Paris på 5,82 meter under et stevne i Sverige.

I forkant av mesterskapet har det vært en ørliten tvil rundt storfavoritten Duplantis etter at han ble slått i Monaco i den siste konkurransen før VM – og slet litt med skulderen.

Men da det gjaldt som mest i den ungarske sommerheten foran nesten 35.000 tilskuere, var Duplantis i en helt egen klasse. Duplantis står nå med to VM-gull, ett OL-gull og to EM-gull.

USA vant stafetten også på kvinnesiden – foran Jamaica og Storbritannia. Det ble ny VM-rekord på 41,03 sekunder.

Faith Kipyegon vant kvinnenes 5000 meter. Hun er den første kvinnen i historien som vinner både 1500 og 1500 meter i samme VM. Vinnertiden ble 14.53,88. Sifan Hassan tok sølv, mens Beatrice Chebet sikret bronsen.

