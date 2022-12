Han setter ord på Trondheims store VM-problem

Nå nettopp

Fikk ikke gjennomslag: Per Lund leverte en rapport til skiforbundet i 2015, der han foreslo å kopiere Faluns suksessoppskrift. Først nå blir ideen satt ut i live.

KOMMENTAR: Tiden er blitt dårlig utnyttet. Det er stor risiko for at Trondheim ikke får nyte godt av alle mulighetene et ski-VM gir.

Trondheim tapte kampen for å få ski-VM to ganger før de endelig skulle lykkes. Foran den siste avstemningen var imidlertid all spenning borte. Det fantes nemlig ingen konkurrenter.

Likevel valgte skiforbundet ikke å utnytte denne muligheten til å kjøpe seg ekstra tid, få på plass en ledelse og en organisasjon som kunne sette i gang med arbeidet frem mot VM-dagene i 2025.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn