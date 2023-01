Havnaa klar for kamp i Oslo: – De neste månedene blir avgjørende

28. januar går Kai Robin Havnaa (33) kamp i Chateau Neuf i Oslo. Planen er at det blir starten på et meget hektisk år for den ubeseirede proffbokseren.

UBESEIRET: Kai Robin Havnaa står uten tap på sine 17 proffkamper. Dette bildet er fra møtet med argentinske Mariano Angel Gudino i 2019 – karrierens tøffeste kamp så langt.

– Det føles fantastisk bra at ting nå faller på plass, for det var noen perioder under coronaen jeg virkelig vurderte å legge opp, sier Havnaa til VG.

19. mars i 2022 var sist han gikk kamp, og det var første gang han var i ringen siden seieren mot argentinske Mariano Gudino i november 2019. Nå er det den rutinerte egypteren Hany Atiyo som skal stå i motsatt hjørne i selveste Chateau Neuf i Oslo.

– Jeg må bare klinke til, for de neste månedene blir helt avgjørende for min karriere, sier Havnaa bestemt.

Tangstad-debut

Selveste Steffen Tangstad fikk sin proffdebut i de samme lokalene på Majorstua 1. oktober 1980 – et av de siste stevnene som ble arrangert på norsk jord før forbudet mot proffboksing kom.

– Det er kule lokaler med litt historisk sus, sier Havnaa fornøyd.

– Hva med motstanderen din – hvor god er han?

– Han er veldig uforutsigbar, den ene dagen ser han skikkelig dårlig ut og så glimter han til. Det er selvfølgelig en fyr jeg skal slå.

Atiyo har gått fire kamper i 2022, og var blant annet i ringen mot svenske Badou Jack – rangert som verdens 15. beste cruiservekter – i mai. Det endte med knockouttap i første runde. Han har tidligere også vært i ringen mot legenden Roy Jones Jr. Også det ble knockouttap.

– Jeg er jo mer en knockoutbokser enn en teknisk bokser, så det bør være mulig å stoppe ham før tiden. Nå er jeg blitt såpass rutinert at jeg ikke jager den knockouten, for den må komme naturlig, sier Havnaa.

Andreas Skarvold Iversen (debut) – Sandro Tvauri (1 seier, 0 tap)

Aleksander Martinsen (1–0) – Badri Gogichashvili (11–19)

Jamshid Nazari (8–1) – Frank Madsen (7–3)

Bernard Torres (16–1) – Christian Avila (18–7)

Kai Robin Havnaa (17–0) – Hany Atiyo (18–6)

Han fyller 34 år 20. januar og står med 14 knockoutseirer på sine 17 kamper etter at han ble proff i 2014. I mai 2020 var det klart at han skulle få tittelkamp i forbundet IBO mot sørafrikanske Kevin Lerena.

Men så var det denne coronaen da, og VM-kampen ble aldri noe av.

Fakta Kai Robin Havnaa Født : 20. januar 1989 (33 år)

Vektklasse : Cruiser (opp til 91 kg)

Høyde : 191 cm

Proffkarriere : 17 seirer (14 på knockout) – ingen tap.

Gikk sin første proffkamp i november 2014. Vant sin siste kamp 19. mars 2022 på teknisk knockout mot Ervin Dzinic i Berlin. Vis mer

FRUSTRERT: Kai Robin Havnaa avbildet i Jettegrytene like utenfor Kragerø i august 2021. Da var han meget frustrert over at karrieren hadde stoppet opp.

– I perioder har jeg tenkt mye på ulike scenarioer og hvordan det kunne vært dersom den kampen hadde blitt noe av. For å være helt ærlig tenkte jeg altfor mye på det i noen måneder, sier Havnaa og legger til:

– Da det var stengt ned og lite å finne på kunne jeg gruble enda mer.

Tilbake med knockoutseier

Det var da han også virkelig vurderte å pakke bort boksehanskene for godt.

Men det ble et etterlengtet comeback på et stevne i Berlin i mars. Promotorselskapet Wasserman, tidligere Sauerland, satte Havnaa i ringen mot Ervin Dzinic. Havnaa gjorde jobben, og det ble seier på teknisk knockout i andre runde.

Men så stoppet samarbeidet med Wasserman Boxing opp etter åtte år. Nå står han mer på sine egne ben, og det er Norway Box Promotion med velkjente Max Mankowitz fra Oslo Bokseklubb som arrangerer stevnet 28. januar.

– Det var udramatisk. Jeg kommer alltid til å være takknemlig for det Nisse Sauerland og resten av Team Sauerland har gjort for meg siden 2014. Ikke minst satte de meg i kontakt med verdens beste trener, slår Havnaa fast.

GJENFORENT: I november reiste Kai Robin Havnaa til New York. Der holder trener Joey Gamache (t.v.) og treningskamerat Otto Wallin (t.h.) til.

Besøkte treneren i New York

For det var Team Sauerland som sørget for at amerikanske Joey Gamache begynte å trene Havnaa. Det samarbeidet har fortsatt også etter at Gamache flyttet tilbake til New York.

– Jeg var på et treningsopphold der nå nylig, og de ukene jeg fikk der ga meg mye mer enn jeg hadde forventet på forhånd, sier Havnaa fornøyd.

Der fikk han også sparret med sin gamle treningskompis, svenske Otto Wallin, som blant annet har vært i ringen med selveste Tyson Fury.

– Otto og jeg startet omtrent samtidig i København under Joey, og det har vært veldig inspirerende å følge hans karriere. Jeg drar tilbake til Joey og Otto etter kampen min i Chateau Neuf.

Planen var også at Gamache skulle komme over for å sitte i hjørnet til Havnaa mot Atiyo, men nå ser det ut til at Wallin får kamp omtrent samtidig.

– Da må jeg finne en annen løsning, men det skal ordne seg, slår Havnaa fast.

VIKTIG STØTTESPILLER: Joey Gamache har betydd mye for Kai Robn Havnaa etter at han ble proffbokser i 2014.

Han beskriver 2023 som året der det er «make it, or brake it».

– Jeg har tidligere vært veldig tålmodig, men nå må jeg smi mens jernet er varmt. Jeg har trent hardt hele veien og holdt formen, så nå må det bli kamper jevnlig fremover.

Han håper det blir et stevne i Arendal eller Kristiansand på vårparten, og veien fremover er klar:

– Det har aldri vært noen hemmelighet at WBO-forbundet er noe spesielt for meg. Det var der pappa ble verdensmester. Jeg håper på en kamp om EM-tittelen, eller en interkontinental tittel der. Da er jeg plutselig inne på topp 15-rankingen, og da kan alt skje, slår Havnaa fast.

PS! Pappa Magne Havnaa ble i 1990 den første, og hittil eneste, norske herrebokseren med en VM-tittel i et av de fire store forbundene. Han sikret seg WBO-tittelen i cruiservekt på nasjonaldagen 17. mai.