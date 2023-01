NFL-spiller fikk hjertestans på banen – i kritisk tilstand

Buffalo Bills-spilleren Damar Hamlin (24) kollapset på banen under en kamp mot Cincinnati Bengals natt til tirsdag norsk tid. Tilstanden hans er kritisk.

REAGERTE: Buffalo Bills-spillerne holder seg til hodet og hovedtrener Sean McDermott er nede på ett kne og ber for Damar Hamlin som fikk hjertestans på banen natt til tirsdag.

3. jan. 2023 08:39 Sist oppdatert 6 minutter siden

I en oppdatering tirsdag morgen melder laget til Hamlin at han fikk hjertestans, og at hjerterytmen hans ble gjenopprettet igjen før han ble fraktet av banen.

Det var midt i første periode at forsvarsspilleren taklet Bengals-receiver Tee Higgins. Han fikk hjelmen til Higgins i brystet, men Hamlin kom seg på beina og justerte ansiktsbeskyttelsen sin før han så falt bakover og lå livløs på bakken.

24-åringen ble raskt omringet av spillere fra begge lag, som stilte seg opp for å skjerme Hamlin fra TV-kameraene og publikum, som de danske spillerne gjorde for Christian Eriksen under EM i 2021.

fullskjerm neste TAKLINGEN: Dette er taklingen Hamlin (nummer tre) gjorde sekunder før han falt i bakken med hjertestans. 1 av 2 Foto: Joshua A. Bickel / AP

Det ble utført hjerte-lunge-redning på Hamlin før han ble kjørt til sykehuset University of Cincinnati Medical Center i en ambulanse. Kampen ble deretter stanset. Den er nå utsatt på ubestemt tid.

– Han er nå bedøvet og er oppført som i kritisk tilstand, skriver Buffalo Bills på sin Twitter-konto rett før klokken 08 norsk tid.

Ambulansen var på plass fire minutter etter kollapsen. Seksten minutter etter kollapsen ble han fraktet bort.

Etter at ambulansen hadde forlatt banen samlet Buffalo Bills-spiller Stefon Diggs alle medspillerne midt på banen for å be for lagkameraten.

Bills-quarterback Josh Allen har lagt ut en melding på sosiale medier:

Dette var den nest siste runden i grunnspillet i NFL, og en viktig kamp for begge lag. Cincinnati Bengals ledet 7–3 da katastrofen inntraff.

– Det var aldri et alternativ å fortsette kampen. Det er latterlig og ufølsomt, sier NFLs fungerende visepresident Troy Vincent.

Det er foreløpig ingen planer om å fortsette kampen, og det vil tas en avgjørelse om det på et annet tidspunkt.

Bills spillerne fløy tilbake fra Cincinnati mandag kveld, mens en del av støtteapparatet blir i byen for å støtte Hamlin. Enkelte fra motstanderlaget, blant andre Bengals-hovedtrener Zac Taylor, har også besøkt Hamlin på sykehuset ifølge NFL Network.

Rundt 100 fans fra begge lag møtte også opp utenfor sykehuset for å vise sin støtte.

Damar Hamlin har fra før av en innsamlingsaksjon for veldedighet på nettsiden Go Fund Me. Den har de siste par timene fått inn over 3 millioner dollar.

Hamlin ble valt av Buffalo Bills i den sjette runden i NFL-draften i 2021. Han spilte for Pittsburgh på college. Han har startet som safety for Bills denne sesongen etter skade på Micah Hyde.