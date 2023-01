Noen blir fryktelig skuffet. Det kan bli Klæbo

20.01.2023 18:06 Oppdatert 20.01.2023 18:42

Må ta valget: Eirik Myhr Nossum skal ta ut Norges 15-kilometerlag i VM. Det er en vanskelig oppgave.

KOMMENTAR: Skal Johannes Høsflot Klæbo få velge og vrake i VM-distanser? Ja, men slett ikke alle mener det.

GJØVIK: Harald Østberg Amundsen hadde gått et kjemperenn. Han hadde slått regjerende verdensmester Hans Christer Holund med tolv sekunder og tatt et kraftig byks fremover i køen for det norske 15-kilometerlaget i VM.

Frem til nå har det vært bortimot opplest og vedtatt at Johannes Høsflot Klæbo skal få gå samtlige distanser i VM, om han vil, fordi han er gullkandidat på alt, og fordi han er verdens mest komplette skiløper.

