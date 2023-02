Førstedamen kan ikke kjøre fra presset

VM-BLIKK: Alpinsportens førstedame kjenner på forventningene, men samtidig må Mikaela Shiffrin (27) forsøke å smile til verden rundt seg.

Mikaela Shiffrin smilte tappert etter å ha mistet VM-gullet i superkombinasjonen mandag.

08.02.2023 06:45

På tappert vis manøvrerte alpint-VMs udiskutabelt største stjerne seg gjennom køen av mikrofoner i intervjusonen.

«This is NOT the end of the world», gjentok hun.

