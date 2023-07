Liverpools Núñez i scoringsform

Darwin Núñez var nok en gang blant målscorerne da Liverpool slo Leicester 4-0 i søndagens treningskamp i Singapore. Mohamed Salah noterte to målgivende.

Spissen Darwin Núñez viser oppløftende målform i forkant av seriestart. Vis mer

Jürgen Klopp ledet laget til storseier over Leicester i Singapore søndag. Vis mer

Spissen satte inn 1-0 etter en halvtimes spill. Diogo Jota forsøkte seg fra skrå vinkel og tvang fram en redning fra Mads Hermansen. På returen var uruguayaneren imidlertid sikker.

Fem minutter senere doblet Bobby Clarke for Liverpool. Salah vendte opp i boksen og fant Clarke med en pasning. 18-åringen hamret inn 2-0 fra 14 meter.

Ikke lenge etter kom også kampens tredje mål. Salah fant Jota, som med et hodestøt sendte ballen forbi Hermansen til 3-0.

Like etter timen spilt ble også Ben Doak med på målfesten. 17-åringen satte hodet til ballen etter en corner og styrte inn 4-0.

Tyske Karlsruher var Liverpools første motstander i sesongoppkjøringen. Da vant de rødkledde fra England 4-2 etter scoringer av Núñez, Gody Gakpo og Jota (to mål). I forrige kamp spilte de 4-4 mot tyske Greuther Fürth. Da noterte Núñez seg for to mål.

Liverpool sesongåpner mot Chelsea på bortebane i Premier League 13. august. Leicester rykket på sin side ned fra øverste nivå forrige sesong. Klubben åpner mesterskapsserien hjemme mot Coventry 6. august.