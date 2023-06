Haaland nektes varemerke på eget navn: Norsk 29-åring sitter på rettighetene

Erling Braut Haaland (22) har fått avslag på søknaden om varemerkenavnet «Erling Haaland». Årsaken er at en norsk 29-åring kom ham i forkjøpet.

INNVILGET: Erling Braut Haaland fikk innvilget varemerket på ham selv i lotusstilling. Vis mer

Erling Braut Haaland har gjennom Advokatfirmaet Schjødt sendt inn tre søknader til patentstyret i Norge:

Den ene søknaden var å få varemerke på hans signatur.

Den andre var varemerke på hans ikoniske lotus-feiring.

Det tredje var å bruke «Erling Haaland» som varemerke.

Søknadene om signatur- og lotus-varemerket ble godkjent uten problemer ifølge seksjonssjef i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, Knut Andreas Bostad.

– Han vil nå få enerett på å bruke dette varemerket i Norge, og vil nå få mulighet til å bruke denne retten til å søke internasjonalt, sier Bostad til VG.

LOTUS: Erling Braut Haaland i lotusstilling etter å ha scoret mot PSG for Borussia Dortmund.

Den siste søknaden gikk derimot ikke gjennom. Det dreide seg om å bruke «Erling Haaland»-navnet som varemerke.

– Vi har en Haaland-søknad som kom inn til oss 8. september 2022. De har søkt om å kunne bruke det på klær, salg av fottøy og en del andre ting, som en del av tingene også Erling Haaland har søkt om i ettertid. Det er derfor et mothold for oss. Fordi vi allerede har en registrering inne, sier Bostad.

Grunnen til at Erling Braut Haaland ikke fikk godkjent «Erling Haaland» er fordi det er for likt «Haaland»-varemerket som allerede er registrert.

Det varemerket er det en 29 år gammel mann fra Oslo som eier.

– Er det vanlig at kjente navn som «Haaland» er opptatt?

– Det hender spesielt for kjendiser som dukker opp, så er det noen som tenker, «oi, nå skal jeg registrere dette her».

Erling Braut Haaland har tre måneders frist på å klage på avgjørelsen.

Uavhengig av dette tilfellet er det slik at hvis en innehaver skaffet seg varemerket i såkalt «ond tro» – altså at de ikke har noen tilknytning til navnet – så vil klagen nå frem, og den opprinnelige innehaveren miste rettigheten til navnet.

– Jeg kan selvfølgelig ikke si at dette er en søknad i «ond tro», sier Bostad.

VG har forsøkt å få en kommentar fra nåværende innehaver av varemerkenavnet, men 29-åringen har ikke besvart våre henvendelser.

Det var Advokathuset Schjødt som sendte inn søknaden på vegne av Erling Braut Haaland. De har ikke besvart VGs henvendelser.

Erling Braut Haaland har nå tre muligheter, ifølge patentstyret:

Ikke be om samtykke, og dermed gå til sak mot nåværende innehaver.

Betale for samtykke til å bruke navnet.

Kjøpe fri navnet fra opprinnelig innehaver.

Ifølge Bostad i Patentstyret er det såkalt bruksplikt på varemerker i Norge. Det betyr at en innen fem år etter godkjent registrering må benytte seg av det, altså lage et produkt der varemerket brukes.

29-åringen fra Oslo fikk registrert varemerket «Haaland» i september i fjor. Det vil derfor si at han ikke trenger å lage noen produkter de neste fire årene, uten å miste retten på Haaland-navnet.

Bostad har tidligere uttalt seg om hvorfor mange kjendiser velger å søke om varemerkeregistrering.

– Grunnen til at kjendiser velger å beskytte navnet sitt, er for å sikre seg enerett til navnet som varemerke. En enerett gjør det enklere å stoppe misbruk, men det gjør det også lettere å lisensiere ut navnet sitt til andre. Det gir med andre ord et godt grunnlag for avtaler, uttalte Bostad i en artikkel publisert på patentstyrets hjemmesider.