Treneren bekrefter: Messi ferdig i PSG etter sesongen

Lionel Messi spiller sin siste kamp for Paris Saint-Germain lørdag. Argentineren er blitt koblet bort fra klubben i lang tid.

Lionel Messi har sine siste dager som PSG-spiller. Vis mer

Nyheten ble bekreftet av PSG-trener Christophe Galtier på en pressekonferanse torsdag. Messis kontrakt løper ut 30. juni.

– Jeg har hatt privilegiet det er å trene fotballhistoriens beste spiller. Dette blir hans siste kamp på Parc des Princes, og jeg håper han får en varmest mulig velkomst, sa Galtier foran serieavslutningen hjemme mot Clermont.

Messi har vært i PSG siden sommeren 2021. Nylig rapporterte flere medier at han er på vei til en saudiarabisk klubb, men dette har faren Jorge Messi avvist. De siste månedene er veteranen også blitt knyttet til et comeback i Barcelona.

Ble suspendert

Ryktene om en Messi-overgang til Saudi-Arabia tok fyr etter at han for en måned siden dro til landet på et sponsoroppdrag. Reisen var ikke godkjent av PSG, og for en kort periode ble han suspendert. Han fikk ikke spille eller trene for klubben.

Sist helg scoret 35-åringen i kampen som gjorde PSG til Ligue 1-mestere. Han tok laget i ledelsen i 1-1-møtet borte mot Strasbourg.

Det var hans 32. mål på 74 kamper for klubben. Denne sesongen har han gjort 21 scoringer og 20 assist.

Frustrasjon

Det var stor glede blant fansen da den sjudobbelte Ballon d'Or-vinneren kom til Paris, men siden har han slitt med å holde seg populær. Enkelte i supporterbasen ser på Messi som et symbol på PSGs iver etter å hente superstjerner framfor å bygge et slagkraftig kollektiv.

Frustrasjonen har ført til at deler av Parc des Princes-publikummet har buet på Messi.

– Dette året har han vært en viktig del av laget, og han har alltid vært tilgjengelig. Jeg synes ikke noen av kommentarene eller kritikken har vært rettferdig, mener Galtier.