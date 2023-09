Tar én og én centimeter – agenten sier at det ikke bare skyldes penger

Armand Duplantis’ manager avviser at det bare er penger som gjør at stavkongen setter verdensrekord med én og én centimeter om gangen.

VERDENSREKORD: Armand Duplantis hoppet 6,23 i Eugene søndag. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 11:41

For syvende gang på tre år pyntet svensken på verdensrekorden i stavhopp - til 6,23 i Eugene søndag.

Det var hans første verdensrekord denne friidrettssommeren. Han hoppet 6,22 i februar innendørs.

– Hver gang jeg setter verdenskord, føles det litt annerledes. Denne gang var det spesielt at mine brødre var her og er en viktig grunn til at jeg hoppet så bra, sier Duplantis till SVT.

Også Sergej Bubka hadde for vane å heve verdensrekorden med én og én centimeter da han 35 ganger forbedret rekorden på 1980- og 90-tallet.

Han ble ofte beskyldt å gjøre det for å hente inn mest mulig penger i bonus.

Nå sier Duplantis’ manager til Expressen at verdensrekordbonusen i Duplantis’ sponsoravtaler bare aktiviseres for én rekordt per år.

– For dem som betaler skikkelig høye bonuser, er det oftest bare én gang per år. At han høyner med én centimeter beror ganske mye på motivasjonen for alle stevnearrangører, at det skal være en god sjanse for at han gjør det igjen, sier agent Daniel Wessfeldt til avisen.

Expressen skriver at Duplantis tjener om lag ti millioner svenske kroner per verdensrekord.

Aftonbladet har tidligere skrevet at bonussystemet fungerer slik at foruten selve bonusen, blir en sum tilsvarende denne bonusen lagt på grunnlønnen året etter.