Skarstein avslører hemmelig Paralympics-plan: – En hodepine for oss

Birgit Skarstein (34) får eksklusiv tilgang til det australske toppidrettssenteret i Italia tett på Paralympics i Paris i 2024.

FÅR HJELP: Birgit Skarstein (til venstre) får hjelp av Curtis McGrath (til høyre) og blir med den australske troppen før Paralympics i Paris 2024. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 08:51

Roeren fra Levanger har dominert sin klasse i roing hun tok sitt første VM-gull helt tilbake i 2014.

Tidligere i september tok hun sitt sjette VM-gull, og neste år kommer det som mest sannsynlig blir hennes siste Paralympics.

Skarstein tok sitt første Paralympics-gull i Tokyo i 2021 og gjør nå et nytt grep for å være best mulig forberedt til neste års store mål.

– Det jeg har jobbet med i vår og i sommer, er å komme meg inn i den australske troppen og få tilgang til det australske opplegget, sier Skarstein til VG.

– Egentlig så er det jo stengt og lukket for alle andre enn dem. De har et eget treningssenter i Italia som staten i Australia har bygd for sine utøvere.

Curtis McGrath er kaptein for den australske troppen og gullkandidat i kajakk. I tillegg er han en god venn av Skarstein. Han har klart å snakke Skarstein inn på Australias treningsleir i Italia den siste måneden før Paralympics setter i gang.

PADLING: Birgit Skarstein og den norske troppen trente med de australske utøverne på en samling i Italia tidligere i år. Her har hun byttet ut sin egen båt med Curtis McGraths kajakk. Vis mer

– En hodepine for oss er at OL er én måned før Paralympics. I roing har vi de samme løpene, vi er det samme laget, vi har de samme trenerne, samme fysio og samme båttransport. Alt er likt for oss på laget, forklarer Skarstein.

Om hun ikke hadde fått plass i den australske leiren hadde hun sittet igjen alene i Norge den siste måneden før Paralympics mens de andre konkurrerte i OL.

– Det betyr at når de andre reiser til OL, så blir jeg sittende alene. Uten helsepersonell, uten trener, uten lagkamerater og båttransporten går. Det er ganske suboptimalt suboptimaltIkke den beste standarden eller nivået, altså noe som ikke er veldig bra. . Både rent faglig, sportslig men også sosialt. Du har det trøkket i hele laget, men når de drar så sitter du der helt alene.

– I tillegg så er det en del smitteverntilsyn og andre ting som man skal være litt forsiktig med, sier Skarstein.

Hun forteller at hun kommer til å kjøre egne treningsopplegg, men at hun får tilgang til alt av fysioterapeuter og helsepersonell. Samtidig blir hun en del av en sosial gjeng de siste fem ukene før mesterskapet.

BYTTER UT ÅRUNGEN: Årungen utenfor Oslo er det faste treningsstedet til roerne. Før Paralympics i 2024 bytter hun ut Årungen med Italia. Vis mer

Samarbeidet med den australske troppen vil bare gjelde de siste fem ukene før Paralympics. Før den tid skal hun fortsette å trene med resten av rolandslaget.

Hun forteller at de er «helt skrapet» økonomisk sammenlignet med de andre nasjonene, men at de er godt i gang for planleggingen inn mot neste sesong.

– Vi er godt i gang med å få til opplegg rundt samlinger til neste år. Vi håper vi får råd til noe som blir enda mer kompetitivt, sier Skarstein.