Her er Adam Sandler i Frisk Asker-drakt

Den kjente skuespilleren dukket for et par uker siden opp på et spisested i New Hampshire – i norsk hockeydrakt.

EGEN DRAKT: Skuespiller Adam Sandler i Frisk Asker-drakt med eget navn og draktnummer.

7. nov. 2022 23:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er jo litt artig, sier sportssjef i Frisk Asker Vidar Wold, når VG slår på tråden mandag kveld.

I en video delt på sosiale medier, ser man den amerikanske filmstjernen Adam Sandler ankomme en restaurant i Manchester i New Hampshire, USA, ikledd en oransje hockeydrakt med Dressmann- og Sparebank 1-logo.

Sandler er blant annet kjent for sine roller i «Billy Madison», «Happy Gilmore» og «Grown Ups».

– Det er jo kjempegod PR for Frisk, sier Wold.

Historien går langt tilbake. Sandler er nemlig gammel venn av den tidligere Frisk Asker-spilleren Kyle McDonough. Amerikaneren spilte på Askerlaget i seks sesonger fra 1996 til 2002.

Vennskapet deres er blant annet grunnlaget for «Happy Gilmore», hvor en hockeyspiller, spilt av Sandler selv, finner ut at han er bedre på golfbanen enn på hockeyisen.

Adam Sandler fortalte selv om dette da han deltok på filmfestivalen i New York i 2019. arrow-outward-link

– Da Kyle spilte i Frisk på den tiden, fleipet vi med at Kyle måtte ordne et bilde av Adam i Frisk-drakt, forteller Wold.

McDonough fikset ifølge Wold et svært bilde av Adam Sandler i drakten, som har hengt i garderoben i Asker til den dag i dag.

SEIER: Kyle McDonough under en kamp mot Vålerenga i 2001, hvor Frisk Asker vant 2–1.

– Kjempeartig

Da Wold ferierte med sin bror og McDonough i sommer, skal de ha fleipet med at bildet måtte gjenskapes – og med årets Frisk-drakt.

Han forteller at de hjemme i Norge lagde to drakter – en til McDonough og en til Sandler. De ble sendt over til Kyle som overleverte drakten.

– Han sendte fire-fem bilder av de to sammen i drakt, sier Wold.

Baksiden av Sandlers drakt er markert med etternavnet hans og tallet ti.

– Han syntes den var så kul, at han gikk med den fra da han fikk den, til lunsj og til middag.

– Og nå har det florert videoer på Twitter og Instagram av ham i Frisk-drakt. Det er kjempeartig, sier Wold.

Wold forteller at ungdommene som spiller i Frisk i dag, har slitt med å tro på det når de har sett gamle bilder av Adam Sandler i Frisk-drakt.

– Men nå må de tro på det! Nå er det i årets drakt.