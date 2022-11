Rekdal bekrefter: Vurderer 15-åring som Holse-erstatter

Carlo Holse er ute resten av året. Fredag fikk stortalentet Sverre Nypan muligheten til å vise seg frem.

Sverre Nypan (til venstre) står høyt i kurs hos Kjetil Rekdal. Så høyt at RBK-treneren vurderer å starte ham mot Jerv søndag. Her sammen med Leo Cornic etter fredagens trening på Lerkendal.

18 minutter siden

For da Per Ciljan Skjelbred, som fikk seg en trøkk i seieren over Bodø/Glimt, ruslet av feltet før fredagens formasjonsøkt på Lerkendal, var det 15 år gamle Sverre Nypan som kløv inn i «Holse-rollen» som venstre indreløper.

Mens det var bytter på tre plasser gjennom økten, beholdt Nypan plassen.