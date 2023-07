Doping-frykt under Tour de France: – Forstår at folk stiller spørsmål

Før den avgjørende etappen i Tour de France lørdag, svirrer det dopingspekulasjoner i sykkelverdenen.

SUVEREN: En anonym rytter mener forklaringene på de mest suverene rytternes prestasjoner som «til å le av».





Etter en intens duell med Tadej Pogacar ser Jonas Vingegaard ut til å forsvare den gule trøyen han vant i fjor, og vinne Tour de France for andre år på rad.

Men danskens suverene ferd gjennom Frankrike vekker også oppsikt.

Spesielt oppsiktsvekkende var temporittet Vingegaard leverte på den 16. etappen til Combloux. Dansken knuste sin slovenske konkurrent og økte avstanden i sammendraget med 1 minutt og 38 sekunder.

Vingegaard og Pocagar har begge måttet svare på spørsmål om doping under årets Tour.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg ikke tar noe selv. Men helt ærlig er jeg glad det blir sådd tvil, fordi vi kjører mye raskere enn det man har gjort før, sa Vingegaard til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Vi kjører fort, hver eneste etappe. Jeg forstår at folk stiller spørsmål på grunn av hva som har skjedd før. Folk er bekymret og det forstår jeg, sier Pogacar på en pressekonferanse.

Dansken ble tidligere denne uken testet fire ganger på to dager, inkludert en test én time før start på onsdagens 17. etappe, dagen etter den suverene tempoetappen. Det sier en talsperson for Jumbo-Visma til Reuters.

MÅ TÅLE SPØRSMÅL: Jonas Vingegaard, til venstre, og Tadej Pogacar har vært i en egen klasse under årets Tour de France.

Men Vingegaards enorme tempoetappe fikk tidligere Tour de France-journalist Paul Kimmage til å legge ut denne tweeten:

«Vi forbeholder oss retten til ikke å applaudere», skriver iren, som har lagt ved avisforsiden fra L’Equipe av Vingegaard etter tempoetappen og en lignende overskrift av dopingdømte Lance Armstrong.

«Fra en annen planet» er forsidetittelen på begge avisene Kimmage har lagt ved.

Kimmage jobbet lenge med Tour de France, og var blant journalistene som var mest kritiske mest kritiske I 2009 havnet iren i krangel med Armstrong etter at Kimmage kalte den amerikanske syklisten for «en kreft for sporten». I 2012 ble Armstrong utestengt på livstid for doping. til Lance Armstrong.

Også i feltet vokser skepsisen – om vi skal tro Ouest France. Den franske avisen deler blant annet det de beskriver som sitater fra en anonymisert rytter i årets felt. Artikkelen har de siste dagene fått stor spredning i sosiale medier.

– Jeg ser hastighetene og avstandene sammenlagtrytterne har til resten av feltet, det er jo utrolig. Vi hører forklaringer om ernæring, trening og så videre. Det får meg til å le. Vi andre trener også hardt, vi gjennomfører høydetrening, og gir alt vi har. Hva mer skal man gjøre? sier personen til Ouest France.

Tallene er også bemerkelsesverdige: Siden 2019 har kun én rytter på World Tour-nivå blitt diskvalifisert eller utestengt for doping:

Nairo Quintana ble diskvalifisert fra sin 6.-plass i Tour de France for bruk av stoffet Tramadol. Colombianeren er ikke utestengt, men har ikke funnet seg et nytt lag etter at Arkea-Samsic avsluttet kontrakten hans.

VG har kontaktet ITA ITAInternational Testing Agency, en uavhengig antidoping-organisasjon etablert av WADA og IOC i 2018. Siden 2021 har ITA hatt ansvar for antidopingen på all sykkelaktivitet underlagt de internasjonale sykkelforbundet (UCI)., organisasjonen som har ansvaret for antidoping i Tour de France, og stilt spørsmål ved hvorfor «ingen» blir tatt i doping.

– Sanksjoner og straff er ikke de eneste tingene som viser at arbeidet vårt er effektivt. Vi arbeider også med forebygging gjennom avskrekking og utdannelse av utøvere. I tillegg driver vi etterforskninger på lengre sikt. Lavere forekomst av doping kan være en mulig forklaring på færre saker, men ITA må fortsette arbeidet med det største antidoping-programmet i verden, skriver ITA i en mail til VG.

ITA har også fått spørsmål på hva de tenker om bekymringer fra ryttere i feltet:

– Alle bekymringene blir selvsagt fulgt opp og tatt med i beregningen av ITA, og dersom påstander støttes opp av fakta vil vi ta grep. Rykter og mistanker er et fenomen som alltid følger sterke prestasjoner. Som en uavhengig antidoping-organisasjon er det viktig at vi handler basert på fakta – og ikke rykter – for å være uavhengige og rettferdige.

